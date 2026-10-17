Bakan Çiftçi’den Terörsüz Türkiye mesajı: Kısa sürede sonuç alacağız

Kentte temaslarını sürdüren Bakan Çiftçi, Birlik Vakfı tarafından düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Terörsüz Türkiye, Kardeşlik Hukuku ve Toplumsal Barış Paneli"ne katıldı. Bakan Çiftçi, panelde yaptığı konuşmada, Batman'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, programı kapsamında 11 ilin valileri, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarıyla bir araya geldiklerini söyledi.

2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malazgirt'teki çağrısını anımsatan Çiftçi, Kürt, Türk ve Arap vatandaşlarının birbirinden ayrı düştüğünü, bu nedenle bu çağrının çok önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de buna sahip çıkarak Terörsüz Türkiye'nin bir devlet politikası haline geldiğini belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Ardından Sayın Devlet Bahçeli güçlü bir destek verdi. Geçmişte söylediklerini bir tarafa bırakarak Türkiye'nin geleceği noktasında sadece elini değil gövdesini de taşın altına koydu. Muhterem Cumhurbaşkanı'mız baştan beri zaten güçlü bir siyasi irade koydu bu işin önüne. Meclis Başkanımız 21 toplantıyı bizzat kendisi Meclis'te yönetti, Terörsüz Türkiye ile ilgili. O toplantıda alınan kararlar Meclis'te daha sonra hukuki bir zemine dönüştü ve 467 milletvekilimizin destekleriyle çok güzel güçlü bir kanun ortaya çıktı. Bu 467 milletvekilimizin iradesi şu açıdan da önemli. Demek ki Türkiye bazı konularda milletvekillerimiz, siyasi irade bir araya gelebiliyor. Bir araya gelebildiğini göstermiş olduk. Bunun için başka şeyleri yapabileceğimizi de göstermiş olduk."

Çiftçi, bu güçlü irade neticesinde belki sivil anayasanın da yapılabileceğini, bunun için de ümitli olduğunu dile getirdi.

Süreçten dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve milletvekillerine teşekkür eden Çiftçi, herhangi bir pazarlık yapılmadan güçlü bir iradeyle güzel bir kanunun ortaya çıktığını belirtti.

"Son 200 yılın en güçlü dönemini yaşıyoruz"

Vatandaşların herhangi bir endişesinin olmaması gerektiğini ifade eden Çiftçi, şunları aktardı:

"Şu anda sürecin başarıya ulaşması için iç ve dış konjonktür son derece uygun. Son 200 yılın en güçlü dönemini yaşıyoruz. Şu anda devletimiz en güçlü döneminde. Zaman zaman yurt dışına gidiyorum. Bunu yurt dışında yaptığım toplantılarda da temaslarda da resmi ziyaretlerde de görüyorum. Türkiye artık küresel etkiye sahip bir bölgesel güç haline geldi. Bunda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da büyük emekleri, katkıları var. 25 yıldır süreci ilmek ilmek dokudu ve hamdolsun bugünleri de görmüş olduk. İnşallah Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge, bu süreç başarıya ulaşacak. Ben bundan en ufak bir endişe ve şüphe duymuyorum. Çünkü bizim birliğimiz, beraberliğimiz belki biraz küllenmişti ama şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesiyle o kül üflendi. O kardeşlik hukuku canlı bir şekilde ortaya çıktı. İnşallah önümüzdeki günlerde kısa süre içerisinde ben sürecin başarıya ulaşacağını da görüyorum. Çünkü biz bu işe kendimiz soyunduk. Bu iradeyi kendimiz ortaya koyduk. Herhangi bir başka ülkeden destek almadık. Geçmişte benzer süreçleri yaşayan ülkeler oldu. İngiltere, İspanya, Filipinler, Kamboçya gibi değişik ülkeler benzer süreçler yaşadılar. Ama o ülkeler her biri başka yerlerden mutlaka destek aldılar. Biz bunu kendi irademizle, milletimizin gücüyle yapıyoruz. Dolayısıyla milletimiz de bu konudaki iradesini belli etti. İnşallah kısa süre içerisinde de sonuç alacağız. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, iç cephemizi tekrar tahkim edeceğiz."