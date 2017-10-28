Bakan Elvan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

28 Ekim 2017

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Cumhuriyet'e ve değerlerine sahip çıkma görevini milletimize veren büyük Atatürk’ün bu emaneti, dünya var oldukça yaşayacak, devletimiz ebet müddet bu topraklarda milletimize hizmet edecektir." ifadelerini kullandı.

Elvan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, milletçe mensubu olmaktan şeref duyulan Cumhuriyet'in kuruluşunun 94. yılının gururla, sevinçle idrak edildiğini bildirdi.

Tarihin hiçbir döneminde istiklalinden, milli bütünlüğünden, devletinden vazgeçmeyen Türk milletinin günden günde güçlenerek, ülkesini kalkındırarak, yeryüzünde mazlum ve mağdurların vicdanı olarak kutlu yürüyüşüne devam edeceğini vurgulayan Elvan, şunları kaydetti:

"'Cumhuriyet'i biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz' diyerek, Cumhuriyet'e ve değerlerine sahip çıkma görevini milletimize veren büyük Atatürk’ün bu emaneti dünya var oldukça yaşayacak, devletimiz ebet müddet bu topraklarda milletimize hizmet edecektir.

İçte ve dışta devletimizin, milletimizin, vatanımızın birliğine, bütünlüğüne, bekasına kast etmeye kalkanlara hiçbir şekilde müsaade edilmeyecek, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır. Bunun en son göstergesi 15 Temmuz olmuş, milletimiz adeta destan yazarak kendi istiklaline ve Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkmıştır. Herkes bilsin ki, bu topraklar milletimizin vatan yaptığı topraklardır. Cumhuriyet milletimizin kurduğu Cumhuriyet'tir. Bu vatana ve bu devlete en zor zamanında sahip çıkan Türk milleti 29 Ekim ruhunu kıyamete kadar yaşayacak ve yaşatacaktır. Milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Harbini kazanarak Cumhuriyetimizi kuran büyüklerimizi, şehitlerimizi, gazilerimizi, rahmetle anıyorum."

Kaynak: AA