Bakan Fidan, ASEAN Dışişleri Bakanları 57. Toplantısı için Laos'a gidecek

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, ASEAN Dışişleri Bakanları 57. Toplantısı çerçevesinde Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Altıncı Üçlü Toplantısına katılmak üzere 26-27 Temmuz tarihlerinde Laos'un başkenti Viyentiyan'a gidecek.

Bakan Fidan'ın toplantı kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

ASEAN Dışişleri Bakanları 57. Toplantısı'na ASEAN Üye Ülkeleri'nden; Brunei, Doğu Timor, Endonezya, Filipinler, Kamboçya, Laos, Malezya, Myanmar, Singapur, Tayland Dışişleri Bakanlarının yanı sıra, ABD, Avustralya, Bangladeş, Birleşik Krallık, Cezayir, Çin, Hindistan, İsviçre, Japonya, Kanada, Güney Kore, Moğolistan, Norveç, Pakistan, Rusya, Sri Lanka, Yeni Zelanda Dışişleri Bakanları da katılımcı ülke statüsünde yer alacak.

Sektörel diyalog ortağı ülkelerin Dışişleri Bakanları ile ASEAN Dönem Başkanı ülkenin Dışişleri Bakanı ve ASEAN Genel Sekreteri arasında düzenlenen üçlü toplantılarda, ikili iş birliğinin mevcut durumu ile izleyen döneme yönelik perspektifleri ele alınıyor.

ASEAN'ın temel belgelerinden olan Dostluk ve İşbirliği Antlaşması'na 2010 yılında taraf olan Türkiye, 2017'de ASEAN'ın ‘sektörel diyalog ortağı' oldu. Türkiye ile ASEAN arasında 2010 yılında 6,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen ticaret hacmi, sektörel diyalog ortaklığının tesis edilmesi ile 2017 yılında 12 milyar dolat seviyesine yükseldi. 2021 yılında pandemi nedeni ile ASEAN ile ticaret hacminde azalma eğilimi yaşansa da 2022 yılında 14,8 milyar dolar ve 2023 yılında ise 14,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

690 milyona yaklaşan nüfusu ile dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 9'unu barındıran ASEAN bölgesi, 3,7 trilyon dolar GSYH ile Asya'nın üçüncü, dünyanın ise beşinci büyük ekonomisi olarak yer alıyor.