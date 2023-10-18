Bakan Fidan duyurdu: Hamas'ın elindeki esirlerle ilgili 'somut adım' yok

Hamas, 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırılarda 200 kişiyi kaçırarak Gazze'ye götürmüştü. İsrail, esirlerin serbest bırakılmasını talep ediyor.

Ankara'da gazetecilere konuşan Fidan, "Esir takasıyla ilgili görüşmeler, çalışmalar devam ediyor. İstihbarat birimleri üzerinden yapılan konuşmalar, görüşmeler var ama ilk günlerin sıcaklığı içinde bunu bir çerçeveye oturtmak mümkün olmadı" dedi.

Fidan, Katar başta olmak üzere bazı ülkelerin yoğun çalışma içinde olduğunu belirterek, Hamas'ın siyasi liderlerinin Katar'da olduğunu ve yoğun görüşmeler yaptığını söyledi.

Bu konuda şu ana kadar "somut bir şey" olmadığını ifade eden Fidan şunları söyledi: "Tarafların bizden talepleri oldu. Amerikalıların, Almanların kendi vatandaşlarıyla ilgili olarak. İlk günden itibaren vatandaşlarının serbest bırakılması için bizden yardım isteyenler oldu."