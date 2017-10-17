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Bakan Gül: İpek kendi isteğiyle ayrıldı

Adalet Bakanı Gül, Müsteşar Kenan İpek'in kendi isteği ile görevinden ayrıldığını bildirerek yerine Selahattin Menteş'in geleceğini açıkladı.

Bakan Gül: İpek kendi isteğiyle ayrıldı
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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek'in kendi isteğiyle görevden ayrıldığını yerine OHAL Komisyonu Başkanı Selahattin Menteş'in geleceğini söyledi.

Gül, TBMM'de yaptığı açıklamada ilgili kararın Resmi Gazete'de yayımlanacağını söyledi.

Bu sabah medyada 1 Ocak 2014'den beri Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı görevinde bulunan İpek'in Gül tarafından görevden alındığı belirtilmişti.

Kaynak: Reuters

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