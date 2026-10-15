Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul'daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı su baskınları ve can kayıplarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

X hesabından yaptığı paylaşımda hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı dileyen Gürlek, yağışlardan olumsuz etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

İhmal ve kusur araştırılıyor

Yaşanan olaylarla ilgili adli soruşturmaların başlatıldığını duyuran Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmalar başlatılmış olup olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmal ve kusurların tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir."