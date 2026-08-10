Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini kabul edecek
Adalet Bakanı Akın Gürlek, merhum BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle bir araya gelecek. Saat 12.00'de yapılacak görüşmede, Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma ve adli süreçteki son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'nu bugün Adalet Bakanlığı’nda kabul edecek.
Görüşme saat 12.00'de gerçekleştirilecek.
Adli süreç ele alınacak
Görüşmede, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma ve devam eden adli süreçte gelinen aşamanın gündeme gelmesi bekleniyor.
Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ta meydana gelen helikopter kazasında beraberindeki 5 kişiyle birlikte hayatını kaybetmişti.