Bakan Gürlek'ten AHBAP açıklaması: Haluk Levent'in kaçma girişimi oldu

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Gürlek, Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltı sayısının 22'ye ulaştığını açıkladı.

Haluk Levent kaçma girişimi olduğu için gözaltında

MASAK raporlarının incelendiğini belirten Gürlek, "Soruşturma genişleyebilir" dedi, Haluk Levent'in yurt dışı çıkış yasağı konulduğu halde kaçma girişimi olması üzerine pazar günü gözaltına alındığını ifade etti.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi ile ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin soru üzerine Gürlek, "Soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız sürdürüyor. Yeni gözaltılar oldu. Burada alınanlar arasında emekli askerler var." şeklinde konuştu.

Gürlek, "Soruşturmada şüpheli olanlar arasında FETÖ ile iltisaklı olanlar da var mı?" sorusuna "Evet, var." cevabını verdi.