Bakan Hakan Fidan: BRICS'le işbirliğimize değer veriyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika ülkeleri) Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında düzenlenen BRICS+ oturumunda katılımcılara hitap etti.

Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" sözünü anımsattı.

Fidan, bu motto ışığında Türkiye'nin BM Güvenlik Konseyi ve BM'nin yanı sıra diğer çok taraflı örgütlerde de reformlar yapılması için çaba sarf ettiğini vurguladı.

Fidan, "Bu bağlamda BRICS ile işbirliğimize değer veriyoruz. BRICS içindeki çeşitliliğin kalkınma ve istikrarı artırmak için önemli bir araç olduğuna inanıyoruz." dedi.

'Jeoekonomik görünüm hala'

Fidan, küresel ilişkilerde yüksek türbülanslı dönemden geçildiğine işaret ederek, "Küresel ekonomi, pandemi sonrası dönemde direnç göstermeye devam ederken, jeoekonomik görünüm hala zayıf. Hala yüksek enflasyonla karşı karşıyayız. Kırılganlıklar devam ediyor ve jeopolitik gerilimler tırmanabilir." dedi.