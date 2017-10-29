Bakan Kaya: Türkiye'yi milletimizle el birliği içerisinde inşa edeceğiz

29 Ekim 2017

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde, bugünkü kazanımlarının da ilerisine geçmiş, çok daha kalkınmış ve müreffeh bir Türkiye’yi milletimizle el birliği, gönül birliği ve kader birlikteliği içerisinde inşa edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Kaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Cumhuriyetin 94. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve coşkusunun milletçe yaşandığını belirtti.

Bakan Kaya, bu anlamlı günde Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve tüm şehitleri minnetle, rahmetle, şükranla andı.

Cumhuriyet'in ilanının, şanlı tarihteki en önemli dönüm noktalarından birinin, milletin bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğinin ifadesi olduğunu aktaran Kaya, Cumhuriyet'in ilanıyla 94 yılda elde edilen kazanımların, Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefini daha anlamlı kıldığını, millete cesaret ve özgüven aşıladığını kaydetti.

Kaya, dünyada hayranlıkla takip edilen mega projelerle, insani yardımlarla dünyanın istikrar, refah, adalet ve vicdan merkezi haline gelen Türkiye Cumhuriyeti'nin, kuruluş ideali olan hedeflere bugün her zamankinden daha yakın olduğunu vurguladı.

"Türkiye, 2023 hedeflerine yürüyüşünü emin adımlarla sürdürecek"

Gelinen bu noktanın, milletin tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet etrafında kenetlenen ortak gayretinin ürünü olduğunu belirten Kaya, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin bölgesel ve küresel etki gücünün artması, ülkemizi çeşitli ve çetrefilli sınavlarla da karşı karşıya bırakmaktadır. Ancak istiklalimize ve istikbalimize yönelen bu hain planlar dün olduğu gibi bugün de milletimizin ve devletimizin kudretli mücadelesiyle hak ettiği cevabı almaktadır. Terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi, istiklali söz konusu olduğunda milletimizin nasıl kenetlenip tanklara, kurşunlara, bombalara göğüs gerdiğini, yürekler toplu vurdukça onu topun dahi sindiremeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Ülkemizi işgal etmeye kalkışan bu ihanet şebekesi, o gece kadını, erkeği, genci, yaşlısı yediden yetmişe aziz milletimizin tüm fertlerinin kenetlenmesi ve dayanışması karşısında hezimete uğramıştır. Birliğimize ve bütünlüğümüze kast eden bütün ihanet şebekeleriyle, terör örgütleriyle, bizi hedeflerimizden döndürmeye çalışan tüm odaklarla kararlı mücadelemiz tavizsiz şekilde devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti, 2023 hedeflerine yürüyüşünü emin adımlarla sürdürecektir."

"Büyük bir özen ve hassasiyetle hareket ediyoruz"

Kaya, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde, bugünkü kazanımlarının da ilerisine geçmiş, çok daha kalkınmış ve müreffeh bir Türkiye'yi milletimizle el birliği, gönül birliği ve kader birlikteliği içerisinde inşa edeceğiz." ifadesini kullandı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak bu mücadelede üzerlerine düşen sorumluluğu hakkıyla yerine getirmek için büyük bir özen ve hassasiyetle hareket ettiklerine dikkati çeken Kaya, insanı yaşatmayı devletin yaşamasının koşulu gören bir medeniyetin temsilcileri olarak her bir vatandaşın mutluluğunu, huzur ve refahını temin etmenin, darda kalanın yardımına koşmanın, kadınlara, çocuklara, engelli ve yaşlı vatandaşlara, şehit yakınlarına ve gazilere yönelik hizmetleri kesintisiz sürdürmenin en önemli öncelikleri olduğunu bildirdi.

Kaya, Türkiye'de ve yurt dışında yaşayan vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti.

Kaynak: AA