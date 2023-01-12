Bakan Kirişci: Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi hedef alan eylemleri lanetliyorum
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü YPG/PKK destekçilerinin provokasyonlarına ilişkin, "İsveç’in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK yandaşlarının Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi hedef alan eylemlerini lanetliyorum" ifadesini kullandı.
Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü YPG/PKK destekçisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı, binanın önündeki direğe asmasına tepki gösterdi.
Bakan Kirişci, şunları kaydetti:
"İsveç’in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK yandaşlarının Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi hedef alan eylemlerini lanetliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde, terör örgütleri ve teröre yataklık yapanlar ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."