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Bakan Kirişci: Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi hedef alan eylemleri lanetliyorum

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü YPG/PKK destekçilerinin provokasyonlarına ilişkin, "İsveç’in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK yandaşlarının Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi hedef alan eylemlerini lanetliyorum" ifadesini kullandı.

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Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü YPG/PKK destekçisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı, binanın önündeki direğe asmasına tepki gösterdi.

Bakan Kirişci, şunları kaydetti:

"İsveç’in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK yandaşlarının Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi hedef alan eylemlerini lanetliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde, terör örgütleri ve teröre yataklık yapanlar ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."

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