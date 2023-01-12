Bakan Kirişci: Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi hedef alan eylemleri lanetliyorum

Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü YPG/PKK destekçisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı, binanın önündeki direğe asmasına tepki gösterdi.

Bakan Kirişci, şunları kaydetti:

"İsveç’in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK yandaşlarının Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi hedef alan eylemlerini lanetliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde, terör örgütleri ve teröre yataklık yapanlar ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."