Bakan Kurum: 11 ilimizde inşaatlarını başlattığımız konut sayısı 296 bin 755 sayısına ulaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çeşitli incelemelerde ve temaslarda bulunmak üzere Hatay’a geldi.

Bakan Kurum, programına İskenderun ilçesi Cebike Mahallesi’nde bulunan TOKİ şantiyesinde incelemelerde bulunarak başladı. Bakan Kurum, TOKİ şantiyesindeki incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“11 ilimizde inşaatlarını başlattığımız konut sayısı 296 bin 755 sayısına ulaştı”

Deprem bölgesinde inşaatına başlanan konut sayısının 296 bin 755 olduğunu dile getiren Bakan Kurum, “6 Şubat’ın ilk saatlerinden itibaren omuz omuza mücadelemizi veriyoruz ve depremin yaşandığı ilk saatten itibaren devletimiz tüm birimleriyle 11 ilimizde ve ilçelerimizde sahadadır. Vatandaşımızın yanındadır ve vatandaşımıza verdiğimiz sözü tutmak içinde gece gündüz çalışmaktadır. Aklımız fikrimiz her zaman deprem bölgesinde oldu. Kalbimiz buradaki afetzede vatandaşlarımızla birlikte attı. 11 ilimizde inşaatlarını başlattığımız konut sayısı 296 bin 755 sayısına ulaşmıştır. Şu ana kadar 76 bin konutumuzu bitirip, vatandaşlarımıza teslim ettik. 45 gün içinde 21 bin konutumuzun yeniden inşa sürecini başlattık. Eylül ayında 24 bin konutu daha bitirip teslim sayımızı 100 bine ulaştırmış olacağız” dedi.

"Yıl sonuna kadar en az 200 bin konutun teslimi için çalışmalarımızı yürüteceğiz”

Yıl sonuna kadar teslim edilen konut sayısını 200 bine ulaştırmak için çalışmalarını yürüttüklerini dile getiren Bakan Kurum, “Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi yıl sonuna kadar en az 200 bin konutun teslimi için çalışmalarımızı yürüteceğiz. 2025 yılında geldiğimizde depremzede kardeşlerimizin yeni yuvalarına, yeni bereketli iş yerlerine kavuştuğu günlere hep birlikte sahiplik edeceğiz. Şu ana kadar Hatay’da 11 bin 366 yuvamızı bu güne kadar teslim ettik. Eylül ayında sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle hep birlikte 12 bin 259 yeni konutumuzu da Hatay özelinde teslim etmiş olacağız. Teslim edilen konut sayımızı 23 bin 625’e çıkaracağız. Hatay’ımızın ilçelerinde 152 bin 486 konutumuzun çalışmaları da süratle devam etmektedir” dedi.