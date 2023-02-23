Bakan Kurum: 6 ay sonra etap etap projelerimizi teslim edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katıldı. Bakan Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde hasar tespitinin bugün itibarıyla yüzde 80 seviyelerine geldiğini, birkaç gün içerisinde tamamlanacağını bildirdi.

Kurum, "Hasar tespitleri esnasında Hatay Defne ve Samandağ merkezli iki deprem yaşadık, bu bölgelerde orta hasarlı ve az hasarlı binalara bir kez daha bakacağız." dedi.

"1999 öncesi yapılan, mühendislik hizmeti almamış, denetime tabi olmamış yapıların yüzde 98'inin yıkıldığını görüyoruz." açıklamasında bulunan Kurum, depremlerden 16 gün sonra vatandaşların kalıcı konutlarının sözleşmelerinin imzalanmaya başlandığını açıkladı.

"Milletimizin desteğiyle kentsel dönüşümü yapacağız"

Bakan Kurum şöyle devam etti; "Ev sahiplerine 5 bin lira kira yardımı yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımız kiracılara yapılacak kira yardımının da 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılması talimatı verdi.

Kat kısıtlaması getireceğiz, dükkanları mümkün olduğunca bina altına koymayacağız, bina yanına koyacağız. Milletimizin desteğiyle kentsel dönüşümü yapacağız, İstanbul'da da Ankara'da da İzmir'de de yapacağız ve vatandaşımızı çaresiz bırakmayacağız."

"Kentsel dönüşüm üzerinden siyaset yapmayalım"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, kentsel dönüşüm sürecinin önünü açtıklarını, bunu bir milli güvenlik, beka meselesi olduğunu belirterek "Kentsel dönüşüm üzerinden siyaset yapmayalım. Gelin hep birlikte masanın bir tarafında olalım, hep birlikte bu süreci yönetelim, başka acılar yaşamayalım." açıklamasında bulundu.

Kurum, "Depremden etkilenen şehirleri ihya sürecini kültürden, sanattan anlayan, sosyolojiyi, demografik yapıyı bilen bilim insanlarından oluşan bir heyetle yöneteceğiz." dedi.

Deprem konutları

Bakan Kurum, deprem konutlarına ilişkin "1 yıl diyoruz ama önceki depremlerde 6 ay sonra teslim etmeye başladık. Burada da aynısını yapacağız, 6 ay sonra etap etap projelerimizi teslim edeceğiz." açıklamasında bulundu.