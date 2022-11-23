Bakan Kurum: "Düzce'de sahadayız"

Bakan Kurum, Düzce'de meydana gelen deprem sonrası yapılan çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Çevre illerden tüm ekipleri bölgeye sevk ettiklerini vurgulayan Kurum, "37 hasar tespit ekibimiz, 1 mobil laboratuvar aracı, 5 koordinasyon ve izleme aracımızla Düzce'de sahadayız. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hızla hasar tespitleri tamamlayıp adımlarımızı atacağız" bilgisini verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise Yapı işleri Genel Müdürlüğüne bağlı İzmir, Konya, Kayseri, Denizli ve Ankara'dan aralarında mühendis ve uzmanların yer aldığı 74 kişiden oluşan 37 ekibin Düzce'ye ulaşarak, sahada çalışmalara başladığı bildirildi.

Düzce'de yaşanan depremin Bolu, Zonguldak ve Sakarya illerinde de hissedildiği anımsatılan açıklamada, bu bölgelere de ekiplerin gönderildiği kaydedildi.

Mobil laboratuvar, koordinasyon ve izleme araçlarından oluşan toplam 6 araç ile sahada faaliyetlerin yürütüldüğü aktarılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da incelemelerde bulunmak üzere Düzce'ye gideceği bilgisi paylaşıldı.