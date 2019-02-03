Bakan Kurum: Salda Gölü'nün imara açılacağı iddiası doğru değil

03 Şubat 2019

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 1 Şubat Cuma günü incelemelerde bulunmak üzere gittiği Salda Gölü'nde yaptığı basın açıklaması üzerinden yanlış algı oluşturulmaya çalışıldığını söyledi.

Burdur ziyaretleri kapsamında Salda Gölü'nde incelemelerde bulunduklarını hatırlatan Kurum, şunları kaydetti:

"Orada yaptığımız açıklama sonucunda sanki 'Salda Gölü imara açılacak, etrafı betonlaşacak' gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bembeyaz kumları ve turkuaz rengiyle göz kamaştıran tabiat harikası Salda Gölü'nün imara açılması veya etrafının betonlaşacağı şeklindeki iddia asla doğru değildir. Böyle bir adımın atılması söz konusu dahi olamaz. Aslında anlatmak istediğimiz bunun tam tersi. Salda Gölü'nün doğal haliyle kalması için bir koruma hamlesi başlattık. Salda Gölü kıyısında hiçbir şekilde yapılaşmaya izin vermeyeceğiz. Özel Çevre Koruma bölgesi ilan ederek, sit alanlarından bile daha sıkı tedbirlerin alınacağı, gölün doğallığına müdahalenin kesinlikle engelleneceği, yalnız kıyı şeridi ve göl kısmının değil tüm çevresinin korunacağı bir süreç başlatıyoruz."

Yaz aylarında Salda Gölü'nü 500 bin kişinin ziyaret ettiğini, bazı günlerde göl kenarında yaşanan 2 bin araçlık trafiğin bölgedeki dokuyu olumsuz etkilediğini aktaran Kurum, hem doğal güzellikler tahrip olurken hem de vatandaşların tatil için geldikleri yerde adeta çile yaşadığını, Burdur Valiliğinin bölgedeki bu şikayet ve aksaklıklarla ilgili talebi üzerine yine Valilikle ortak çalışma başlattıklarını vurguladı.

Kaynak: AA