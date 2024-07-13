Bakan Murat Kurum bilgi verdi: 200 bin deprem konutu yıl sonuna teslim

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün Kilis Valiliği'ni ziyaretinde Vali Tahir Şahin ve il protokolünce karşılandı. Burada şeref defterini imzalayan Kurum, daha sonra geçtiği Kilis Ticaret ve Sanayi Odası'nda il koordinasyon toplantısına katıldı.

Kurum, toplantıdaki konuşmasında seferberlik şuuruyla başlattıkları deprem hasarının ortadan kalkmasına yönelik çalışmaları sürdürdüklerini; 11 ilde, ilçelerde, köylerde, beldelerde vatandaşlar yeni evlerine geçene kadar bu anlayışı sürdüreceklerini, insanlar yuvalarına kavuşana kadar da deprem bölgesinden ayrılmayacaklarını dile getirdi.

200 bin deprem konutu yıl sonuna

6 Şubat'ta verdikleri kararları yerinde görmek ve istişare etmek üzere Kilis'te olduğunu belirten Kurum, göreve geldiği ilk andan itibaren ilk gündeminin deprem bölgesi ve buradaki insanların geleceği olduğunu ifade etti.

Bakan Kurum, şöyle konuştu: "11 ilde 276 bin konutumuzun şantiyesi hızla devam etmektedir. 4 bin 500'e yakın köyde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ve evlerimizi de yöresel mimariye uygun bir şekilde, özgün bir şekilde bu bölgenin iklim şartlarına uygun, vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda yapmaya gayret gösteriyoruz. Bugüne kadar 76 bin konutumuzu teslim ettik. İnşallah yıl sonu 200 bin konutumuzu teslim edecek ve 2025 yılına geldiğimizde evine girmeyen hiçbir depremzede kardeşimiz kalmasın istiyoruz. Hamdolsun şu an bölgede her alanda önemli mesafeler kaydettik. Depremden hemen sonra attığımız temellerin bugün konutlara dönüştüğünü, evlerinde huzur içerisinde, mutluluk içerisinde vatandaşlarımızın yaşadığını görüyoruz."