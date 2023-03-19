Bakan Muş, Suudi Arabistan'da temaslarda bulundu

Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkent Riyad'da iş dünyası temsilcilerinin geniş katılımıyla Suudi Arabistan - Türkiye İş Forumu'nu gerçekleştirdiklerini, iki ülke arasındaki kamu-özel sektör diyaloğunu geliştirerek ilişkileri güçlendirdiklerini bildirdi.

Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın açılışını Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Majid Bin Abdullah Al Qasabi ile birlikte yaptıklarını belirten Muş, "İkili ticari ilişkilerimizi geliştirmeye yönelik geçen yıl belirlediğimiz yol haritasının hedeflerinden birisi olan bu fuarı yüksek bir katılımla gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Muş, mevkidaşı Al Qasabi ile iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğini geliştirmeye yönelik verimli bir görüşme de gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Ayrıca Al Qasabi ile Türk ve Suudi firmaların katılım sağladığı ortak bir toplantı yaptıkları bilgisini veren Muş, karşılıklı ticaret hacmini ve tüm sektörlerde işbirliğini artırmaya yönelik istişarelerde bulunduklarını aktardı.

Suudi Arabistan Ulaştırma ve Lojistik Hizmetler Bakanı Saleh Al-Jasser, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Majid Al Hogail ile de ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade eden Muş, Al-Jasser ile lojistik ve müteahhitlik hizmetleri alanında, Al-Hogail ile de altyapı ve inşaat alanlarında yapılabilecek işbirliklerini ele aldıklarını bildirdi.