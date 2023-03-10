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Bakan Nebati TOBB yönetimiyle bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Birlik yönetimiyle bir araya geldi.

Haber Merkezi
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Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görüşmede, Bakanlığımız tarafından deprem bölgesindeki illerimizde yapılan çalışmaları aktararak bölgedeki iş yerlerinin ve işletmelerin taleplerini dinledik. Her zaman olduğu gibi iş dünyamız ile istişare odaklı görüşmelerimize devam edecek, yaralarımızı hep birlikte saracağız." ifadelerini kullandı.