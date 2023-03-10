Bakan Nebati TOBB yönetimiyle bir araya geldi

Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görüşmede, Bakanlığımız tarafından deprem bölgesindeki illerimizde yapılan çalışmaları aktararak bölgedeki iş yerlerinin ve işletmelerin taleplerini dinledik. Her zaman olduğu gibi iş dünyamız ile istişare odaklı görüşmelerimize devam edecek, yaralarımızı hep birlikte saracağız." ifadelerini kullandı.