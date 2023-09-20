Bakan Özhaseki, Katarlı mevkidaşıyla ABD'de görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, New York'ta Katar Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Şeyh Falih bin Nasır bin Ahmed bin Ali Al Sani ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, New York Türkevi'nde gerçekleşen görüşmede, Türkiye ve Katar arasında çevre konusunda yapılabilecek yeni iş birlikleri ve potansiyel projeler ile iklim değişikliği ve "Sıfır Atık Projesi" ele alındı.

Özhaseki, görüşmeye dair şu değerlendirmede bulundu:

"Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde bir dünya markası haline gelen Sıfır Atık hareketimiz başta olmak üzere çevre projelerimizi, iklim değişikliğiyle mücadelede attığımız ve ortak evimiz dünya için hayata geçireceğimiz adımları anlattık; tecrübelerimizi paylaştık. Tarihi ve kültürel bağlarımızın olduğu dost ve kardeş ülkemiz Katar ile her zaman güçlü bir iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz."