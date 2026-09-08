Bakan Şimşek: Beşeri sermayemizin niteliğini daha da güçlendireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2025 sonuçlarına göre sıralamasını tüm alanlarda yükselttiğini belirtti.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, PISA 2025 sonuçlarını değerlendirdi.

Türkiye'nin, PISA 2025 sonuçlarına göre sıralamasını tüm alanlarda yükseltirken, fen bilimleri ve okuma becerilerinde OECD ortalamasının üzerinde performans gösterdiğine işaret eden Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"91 ülke arasında sıralamamız, fen bilimlerinde 15, okuma becerilerinde 18, matematikte 11 basamak yükseldi. OECD ülkeleri arasında 2022'ye kıyasla her üç alanda puanını en fazla artıran Türkiye, son 10 yılda üç alanda da performansını sürekli artıran tek OECD üyesi oldu. 2026 yılı bütçesinde en yüksek payı, yüzde 15,3 ile eğitime ayırdık. Kalkınmanın temel unsurlarından biri olan beşeri sermayemizin niteliğini daha da güçlendirmek için eğitim politikalarımızı sürdürecek, elde ettiğimiz kazanımları daha ileriye taşımaya devam edeceğiz."