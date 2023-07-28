Bakan Şimşek: Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye’nin risk primindeki düşüşe dair “Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor. Mayıs ayında 700 baz puana yükselen CDS’ler bugün 400 baz puanın altını gördü” ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye’nin risk primindeki düşüşe dair “Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor. Mayıs ayında 700 baz puana yükselen CDS’ler bugün 400 baz puanın altını gördü” ifadelerini kullandı.
Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor…— Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 28, 2023
Mayıs ayında 700 baz puana yükselen CDS’ler (risk primi - Türkiye'nin dolar cinsinden kredi iflas riskini gösteren beş yıllık kredi temerrüt takası) bugün 400 baz puanın altını gördü. pic.twitter.com/ci7uo43ORd