  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Bakan Şimşek: Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor
Takip Et

Bakan Şimşek: Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye’nin risk primindeki düşüşe dair “Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor. Mayıs ayında 700 baz puana yükselen CDS’ler bugün 400 baz puanın altını gördü” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye’nin risk primindeki düşüşe dair “Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor. Mayıs ayında 700 baz puana yükselen CDS’ler bugün 400 baz puanın altını gördü” ifadelerini kullandı.