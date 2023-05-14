Bakan Soylu: 601 bin güvenlik görevlisi görevlerinin başında

İçişleri Bakanı Soylu, eşi Hamdiye Soylu ile oy kullanacağı Gaziosmanpaşa Dobruca Ortaokulu'na geldi.

Vatandaşlar ve sandık görevlileri ile selamlaşan Soylu, 1003 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Sandığa ilk oy pusulasını önce Hamdiye Soylu, ardından Bakan Soylu attı.

Süleyman Soylu, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Türkiye'nin, 1833'den itibaren büyük bir seçim tecrübesine sahip olduğunun altını çizen Soylu şöyle devam etti:

"Türkiye'nin, seçimlerin güvenliği açısından büyük bir tecrübesi ve anlayışı söz konusudur. Biz de bu seçimler için YSK ile birlikte özellikle 8 ayrı bölgede bir ayrım yaptık, bunların her birinde toplantılar ve koordinasyonlar yaptık. Bugün 601 bin güvenlik görevlimiz, polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz ve güvenlik korucumuz şu anda görevlilerinin başındadır seçimin sonuna kadar.

Yine üzerimize düşen vazife olarak hem okulların iç güvenliği hem okulların dış güvenliği hem aynı zamanda seçim kurullarının iç güvenliği, seçim kurullarının dış güvenliği konusunda ilçe seçim kurullarının herhangi bir olayda güvenlik görevlilerini çağırması neticesinde görevlerimizin başındayız. Yaklaşık 601 bin güvenlik görevlimizin yanı sıra 79 helikopterimiz, 8 uçağımız da görevinin başındadır."

Deprem bölgesinde 1158 alanda oy kullanılabilecek

Bakan Soylu, okulların jeneratör, kamera, ışıklandırma ve bütün tertibatı için günler öncesinden gerekli tüm tedbirlerin alındığını,13 Mart'ta yayımlanan seçim güvenliği genelgesindeki bütün maddelerin tek tek valilerin, kaymakamların, ilçe emniyet müdürlerinin, jandarma komutanlarının seçim kurullarıyla koordineli şekilde tamamlandığını dile getirdi.

Deprem bölgesindeki seçimlere de değinen Soylu şunları kaydetti:

"Deprem bölgesiyle ilgili de şu anda oy kullanmada herhangi bir sorun söz konusu değildir. Yine YSK ile koordineli bir şekilde orada 1158 alanda oyun kullanabileceği seçim konteynerleri kurulmuştur. Sabah itibarıyla da bu seçim konteynerlerindeki sandıklarda oy verme işlemi sorunsuz şekilde başlamıştır ve devam etmektedir.

Bütün Türkiye'ye, ülkemize, milletimize hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Gördüğüm kadarıyla da sabah erkenden Türkiye'nin birçok yerinde, geçen seçimlere nazaran daha yoğun bir oy kullanma söz konusu. İnanıyorum ki Türkiye en doğru kararı bu seçim neticesinde demokratik, çoğulcu bir şekilde verecektir. Milletimize, ülkemize, geleceğimize hayırlı ve uğurlu olsun inşallah."