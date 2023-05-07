Bakan Soylu, Erzurum olaylarına ilişkin açıklama yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ekrem İmamoğlu'nun mitinglerinde Van'da HDP bayrakları vardı, HDP. Biraz önce de gitti, Erzurum'u karıştırmış. Şimdi biraz sonra televizyonda anlatacağım. Şu anda Erzurum'da binlerce insan sokakta, tahrik etmiş, provoke etmiş, karıştırmış, binlerce insan şu anda sokakta, onları teskin etmeye çalışıyoruz." dedi.

Soylu, Bağcılar'da Sivas Bosna Sancak Derneği üyeleriyle Aliya İzetbegoviç Kültürevi Çınarlı Parkı'nda bir araya geldi.

İzzetbegoviç'in kendilerinin bilgesi olduğunu belirten Soylu, "Biz nasıl şimdi tarihimizin bize emanet ettiği bilgelerin ismini tek tek sayıyorsak bundan 100 yıl sonra, 200 yıl sonra bütün dünya toplumu Aliya İzzetbegoviç'in ismini bir bilge olarak anacaktır. Aliya İzzetbegoviç'in bize emaneti o kadar büyüktür ki bunu açık yürekle söylerim. Benim bir tarafım Trabzonludur, bir tarafım da Boşnak'tır. Bu kadar açık ve net." diye konuştu.

Bakan Soylu, Srebrenitsa'da yaşananların sadece Srebrenitsa'da olmadığını, Avrupa'nın hemen yanı başında meydana geldiğini anlattı.

İnsan haklarından konuşurlarken mangalda kül bırakmayanların insanın katledilmesine seyirci kaldığına dikkati çeken Soylu, buna kafalarını bile kaldırmadıklarını ifade etti.

"Onların işi gücü karıştırıcılıktır, provokasyondur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Gitsin "diyenlerin kampanya başlattığının altını çizen Soylu, şunları kaydetti:

"Murat Karayılan da bay bay Kemal de aynısını söylüyorlar. Bizim mitinglerimizde bugün Türk bayrağı vardı, Ekrem İmamoğlu'nun mitinglerinde, Van'da HDP bayrakları vardı, HDP. Biraz önce de gitti, Erzurum'u karıştırmış. Şimdi biraz sonra televizyonda anlatacağım. Şu anda Erzurum'da binlerce insan sokakta, tahrik etmiş, provoke etmiş, karıştırmış, binlerce insan şu anda sokakta, onları teskin etmeye çalışıyoruz.

Çünkü onların işi gücü karıştırıcılıktır, provokasyondur ve tahriktir. Bir de bugünkü mitingi hazmedemediler. Onların numaralarını biliriz, onların numaralarına bu millet gelmez. Onlarda yalan var, dolan var, iftira var. Burada söylüyorum. Nasıl Boşnaklarla kimse başa çıkamazsa Dadaşlarla da kimse başa çıkamaz. 14 Mayıs gecesinde bunların hepsinin yüzünü görmek istiyor."