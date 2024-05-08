Bakan Tekin duyurdu: Öğretmene yönelik şiddetin cezai yaptırımlarına 'yasal düzenleme'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından TOBB İkiz Kulelerde düzenlenen Türkiye Eğitim Meclisi Toplantısına katıldı.

Bakan Tekin, konuşmasına İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde özel bir lisede okul müdürü olan İbrahim Oktugan'ın bir öğrencinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin baş sağlığı dileyerek başladı.

"Yasal düzenlememiz de metnin içerisinde"

Eğitime yönelik şiddeti, engellemek üzere toplumun tamamının bir seferberlik haliyle mücadele edeceğine olan inancı olduğunu tekrarlayan Tekin "Başta okullardaki öğretmenlerimiz olmak üzere, velilerimiz, sivil toplum örgütlerimiz, güvenlik güçlerimiz hep beraber bu anlamda şiddet ve şiddete yönelimle ilgili hususları engellemek için hem fikir olup beraber çalışmak durumundayız. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili olarak yaptığımız hazırlık çalışmaların içerisinde öğretmene yönelik şiddetin ceza yaptırımları konusunda daha farklı değerlendirilmesine yönelik hukuki tedbirlerimizi aldık, yasal düzenlememiz de metnin içerisinde var. Dolayısıyla Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili yasal süreç başladığında bu konuda da tedbirimizi almış olacağız" diye konuştu.

"Değişiklik yapmamız gerektiği çok açık"

"Bilgiye erişmenin zor olduğu dönemlerde çocuklarımıza bütün bilgilerin okulda verilmesi gerektiği dönemlerin artık geride kaldığını fark etmemiz gerekiyor" diye konuşan Bakan Tekin, "Dünya örnekleri bunu fark etmiş ve müfredatı bilgiyi edinmekten ziyade edindikleri bilgiyi beceriye dönüştürebilme kapasiteleri üzerine kurgulamış. Bizim burada bir değişiklik yapmamız gerektiği çok açık" ifadesini kullandı.

"Ara sınıflarla ilgili olarak eski süreç aynen devam edecek"

Geçtiğimiz günlerde yeni müfredat taslağına ilişkin konuşan Milli Eğitim Bakanı Tekin, şunları aktardı:

"Askı süreci ile ilgili bir hafta süre vermiştik. Nitelikli katkılar devam ederse süreci uzatacağımızı söylemiştik. Askı sürecine katkı verme eğilimi Talim ve Terbiye Kurulu her gün takip ediyor, analiz ediyor. Grafiklere baktığımızda katkı verme oranları aşağıya doğru artık inmeye başladı. Cuma günü itibariyle süreci tamamlayıp ilgili eğitim öğretim daireleri ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızın gelen öneriler doğrultusunda çalışmalarından sonra onaylayıp yürürlüğe koyacağız. Kademeli bir geçiş öngörüyoruz. Her eğitim öğretim kademesinin başlangıç sınıflarının yeni müfredatın uygulanmaya başlayacağı sınıflar olarak belirledik. Ara sınıflarla ilgili olarak eski süreç, eski müfredat, eski materyaller aynen devam edecekler. Onlarla ilgili bir kararımız ve tasarrufumuz yok."

Özel okul müdürü İbrahim Oktugan öğrencisi tarafından öldürüldü

Eyüpsultan’da yabancı uyruklu öğrenci, liseden atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan’a silahla 5 el ateş etti. Odasında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan okul müdürü hastaneye kaldırılırken, şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Irak asıllı olduğu iddia edilen Y.K., Aralık 2023 tarihinde öğretmeni ve ardından okul müdürü İbrahim Oktugan’la yaşadığı sorunlardan sonra okuldan atıldı. Öğretmenleri ile sorun yaşadığı gerekçesiyle okuldan atılan Y.K., 5 ay sonra liseye gelerek okul müdürü İbrahim Oktugan’ın odasına girdi. Yanında getirdiği silahı belinden çıkararak okul müdürünü hedef alan Y.K., 5 el ateş ederek İbrahim Oktugan’ı ağır şekilde yaraladı. Gerçekleşen olayın ardından Y.K. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Silah seslerini duyan öğrenci ve öğretmenler panik halinde sınıflarından dışarı çıktı. Odaya gelen öğretmenler, okul müdürünü kanlar içinde yerde gördü ve bunun üzerine polis ekiplerine haber verdi.

Olayın ardından kaçan Y.K. emniyet ekipleri tarafından aynı gün içerisinde yakalandı. Ağır yaralı olarak Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan okul müdürü İbrahim Oktugan ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.