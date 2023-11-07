Bakan Tunç, Can Atalay davasında Yargıtay'ı işaret etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'daki Bilkent Otel'de düzenlenen bir çalıştayın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın TİP'li Can Atalay konusundaki mütalaasına ilişkin soru üzerine, bunun yargının önündeki bir konu olduğunu ifade ederek, yargı kararının beklenmesini istedi.

Bu konudaki eleştirilerin sorulması üzerine Tunç, "Mahkeme kararlarıyla ilgili eleştiriler olur. Süreci hep beraber takip ettik." ifadesini kullandı.

Can Atalay'a ilişkin yargı sürecini anlatan Bakan Tunç, "Can Atalay ile ilgili verilen ihlal kararı birinci dereceye gönderildi. İlk derece mahkemesi de konunun Yargıtay'da görülmekte olduğunu gerekçe göstererek Yargıtay'ın bir değerlendirme yapması gerektiği gerekçesiyle dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesine gönderdi. Şimdi Yargıtay 3. Ceza Dairesinin kararını bekleyeceğiz." diye konuştu.