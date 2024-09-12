Bakan Tunç duyurdu: Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesine yönelik soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Batı Şeria'da İsrailli bir asker tarafından öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi hakkında açıklama yaptı. Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iç hukuktan doğan yetkilerini kullanarak olayla ilgili soruşturma başlattığını belirtti. Olayın uluslararası boyutları da göz önünde bulundurularak gerekli adımlar atılacak.

İsrail askerlerinin aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi öldürmesi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açtı.

Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi'nin öldürülmesini lanetleyerek İsrail'in işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceklerini belirtmişti.

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