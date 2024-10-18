Bakan Tunç duyurdu: Yeni tutukluluk ve salıverme düzenlemelerinin eli kulağında

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Adalet Sarayı Açılış Töreni'ne katılarak yeni düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

Bakan Tunç, kanunların ihtiyaca cevap vermediğini gördükleri anda Yargı Reformu Strateji Belgeleri ile mevzuatın güncellendiğini, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne ilişkin toplumun her kesiminden gelen görüşleri değerlendirdiklerini dile getiren Tunç, artık son aşamaya geldiklerini belirtti.

2024-2028 yıllarını kapsayan Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyu ile paylaşmasının ardından yasamayı gerektiren kanunları, ilk paketi bütçeden önce meclise göndermeyi planladıklarını kaydeden Tunç, "Toplumda beklenti oluşturan denetimli serbestlik, koşullu salıverme, tutuklama sebepleri gibi toplumsal huzuru bozmaya yönelik bazı cezalar ve tutuklama sebepleri gibi bunlarda çözüm üretecek önemli düzenlemeleri inşallah önümüzdeki süreç içerisinde hayata geçireceğiz. Hedefimiz milleti suçludan korumak. Suç şebekeleriyle kararlı bir şekilde mücadele etmek. Terörün her türlüsünün kökünü kazıyıncaya kadar milletçe birlik beraberlik içerisinde mücadele etmek" dedi.

12 milyon dosya...

Yargı mensuplarının yılda 12 milyon dosyanın kararını verdiğini açıklayan Tunç, şunları kaydetti:

"12 milyon dosyanın içerisinde eleştirilen kararlar da var. Hatalı olup temyizde düzeltilen kararlar da var. Yılda verilen 12 milyon kararın içerisinde birkaç olumsuz ya da eleştirilen bir karar nedeniyle tüm yargı teşkilatının töhmet altında bırakılmasını biz kabul edemeyiz. Yargı çalışanları gece gündüz çalışarak bu kararları veriyorlar. Vatandaşın hakkına bir an önce ulaşabilmesi için üstün gayret gösteriyorlar. Birkaç olumsuz kararı öne çıkararak Türkiye'nin yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı konusunda seçimlerin, demokrasinin bile olmadığı ülkelerin gerisinde olduğunu söylemek büyük haksızlıktır. Eleştirilebilir ama bunu genelleyerek yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda bir sıkıntı varmış gibi göstererek bunun propagandasını yapmanın kasıtlı olduğunu söylemek istiyorum. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda tereddüdümüz olamaz"