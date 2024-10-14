Bakan Tunç: İyi hal ve denetimli serbestliği yeniden değerlendiriyoruz

Son dönemde şiddet olayları artarken, faillerin suç dosyasının kabarıklığı tepki çekmişti. İyi hal inidirimi ve denetimli serbestlikten yararlanan failler sokaklarda hem vatandaşa hem polislere saldırırken bakanlık düğmeye bastı.

Ceza infaz sisteminde bir dizi değişikliğe gidilecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2 yılın altında ceza alanların da artık cezaevine gireceğini, iyi hal indiriminin her suçta olmayacağını açıkladı.

Ceza infaz sistemindeki son değişiklikleri anlatan ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Cezasızlık algının ortadan kalkacağını dile getiren Tunç, 2 yılın altında ceza alanların da cezaevine gireceğini, iyi hal indirimi ve denetimli serbestliğin yeniden değerlendirildiğini ifade etti.

45 bin görüş dinlendi

Tunç'un açıklamaları şöyle:

"Ceza adalet sistemimiz soruşturma, kovuşturma ve infazdan ibarettir. Ceza adalet sistemimizin caydırıcı olması lazım.

Yargı Reformu Strateji Belgesi ile ilgili hazırlığımız var. Yargı Reformu Strateji Belgesi ile ilgili 1,5 yıldır çalışma var. Bilim adamlarınından görüşler aldık. Vatandaşlarımızdan görüşler aldık. Şu ana kadar 45 bin görüş geldi. Bunları değerlendirdik. Ceza infaz sisteminde cezasızlık algısını değiştirecek düzenleme yapacağız.

Özellikle 2 yılın altındaki suçlar bakamından bu suçların yatarının olmaması kamuoyunda rahatsızlığa neden oluyor. 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek. Kapasite sorununun cezasızlıkla alakası yok.

İyi hal indirimi ve denetimli serbestlikte şartlar değişiyor

İyi hal ve denetimli serbestliği yeniden değerlendiriyoruz. İyi hal indirimi her suçta olmayacak. Bununla ilgili alternatif çalışmalar yapıyoruz. Katalog suçlara yeni suç tipleri de eklenebilir.

Anayasa'da 3. madde tartışması

Kamuoyunda tartışmalara neden olan Anayasa'nın ilk 3 maddesine ilişkin de önemli açıklamalarda bulunan Tunç, "Anayasamızın ilk 4 maddesiyle ilgili bir tartışma söz konusu olmaz." dedi.

Tunç, "Meclis Başkanımız da bunu ifade ettiler. Meclis Başkanımız kastının bu olmadığını gösterdi. İlk 4 maddenin tartışılmadan bir uzlaşma konusu kurarak yeni anayasa çabası var. Yeni anayasaya Türkiye'nin ihtiyacı vardır." ifadelerini kullandı.

Yeni yargı paketi

Tunç'un açıklamaları şöyle;

Yeni yargı paketi Genel Kurul aşamasında. Biz taslak çalışmalarında kendilerine katkılar sunduk. Pakette yargıyı hızlandırmaya yönelik gecikmeyi önleyecek suç ve suçluyma mücadele konusunda bazı hususlar var. 10. Yargı Paketi ile ilgili yargı teklifi yakında komisyona sunulacaktır.

Narin Güran cinayeti

Soruşturma titiz bir şekilde devam ediyor. Şu anda tutuklular var. Adli kontrollü şüpheliler var. Tespit edilen kamera görüntüleri oldu. TÜBİTAK'ta değerlendirmesi yapıldı. Yaklaşık 250'ye yakın kişinin ifadesi alındı. Geriye dönük HTS kayıtları incelendi. Daraltılmış baz çakışmasıyla çok önemli verilere ulaşıldı. Teknik çalışmaların son aşamasına gelindi. İddianame hazırlığı süreci başladı. İddianame ortaya çıktığında Narin'in katillerinin kim olduğunu görecekler.

Gebze hayvan barınağındaki ölümler

Soruşturma başlatıldı. Kanuna aykırı uygulamalar varsa gerekli yaptırımlar gerçekleşir. Bu yasa hayvanları öldürme yasası olarak lanse edilmişti. Bu yasa hayvanları da yaşatma ve sokakları güvenli hale getirmek içindi.

Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un iade süreci

Duruşma devam ediyor. Oradaki süreci bekleyeceğiz. Oradaki savcının iade konusundaki görüşleri de ortada.