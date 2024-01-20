Bakan Tunç partilere seslendi: Sandıklara sahip çıkın

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nı ziyaretinde Türkiye'nin yerel seçim arifesinde olduğunu anımsattı.

Tunç, yerel seçimde kendilerinin sandıklara sahip çıkacaklarını belirtirken, diğer partilere de "Tüm partiler sahip çıksın. Yani tüm partilerin hukukçuları olsun. Herkes kendi oyuna sahip çıksın ki millet iradesi en doğru bir şekilde tecelli etsin" diye seslendi.

Tunç şöyle devam etti: "Sayın Cumhurbaşkanı'mız geniş bir istişare neticesinde, geniş bir kamuoyu yoklaması neticesinde adayların tespitini sağlamaya çalıştı ve illerdeki adaylarımız belirlendi. Şimdi sıra ilçelerimizde ve inşallah ilçelerimizdeki en doğru adaylar belirlenerek, o doğru adaylara vatandaşımız en doğru kararını inşallah verecektir ve onların güvenine layık olabilmek için de bizler gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Ben şimdiden 31 Mart seçimlerimizin Bursa'mıza ilçelerine ve tüm mahallelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."