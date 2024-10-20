Bakan Tunç'tan 'yenidoğan çetesi' açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da bazı özel hastanelerin yenidoğan bakım ünitelerindeki ihmaller nedeniyle başlatılan "yenidoğan çetesi" soruşturması kapsamında 22 kişinin tutuklandığını duyurdu.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, bebek ölümlerine neden olduğu iddia edilen olayla ilgili 21 Mayıs 2023 tarihinde Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını hatırlattı.

Bakan Tunç, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve CİMER'e yapılan şikayetlerin ardından harekete geçildiğini ve bugüne kadar gözaltına alınan 47 şüpheliden 22’sinin tutuklandığını belirtti. Ayrıca, 16 Ekim 2024 tarihinde hazırlanan iddianame ile yargılama sürecinin devam ettiğini kaydetti.

Tunç, aynı zamanda Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığında görevli bir savcının tehdit edilmesiyle ilgili ayrı bir soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. Bu soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 5’inin tutuklandığını, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini belirtti. Bakan Tunç, her iki soruşturmanın da titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.