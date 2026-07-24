Bakan Uraloğlu duyurdu: 1 saatlik yol 30 dakikaya düşecek

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yalova-Armutlu Yolu'nun açılış töreninde yaptığı açıklamada, projenin bölgenin ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Yalova'nın sanayi, turizm ve ticaret açısından stratejik bir konumda bulunduğunu vurgulayan Uraloğlu, ulaşım yatırımlarıyla kentin lojistik gücünün daha da artırıldığını ifade etti.

Seyahat süresi yarıya indi

Yeni yol sayesinde Yalova ile Armutlu arasındaki ulaşımın önemli ölçüde hızlandığını belirten Uraloğlu, "Projemiz sayesinde seyahat süresini 1 saatten yaklaşık 30 dakikaya düşürdük. Böylece zamandan ve akaryakıttan yıllık toplam 260 milyon lira tasarruf elde ettik." dedi.

Bakan Uraloğlu, özellikle yaz aylarında turizm nedeniyle yoğunlaşan sahil trafiğinin de büyük ölçüde rahatlayacağını kaydetti.

6 tünel, 4 viyadük ve 5 köprü inşa edildi

Toplam 45 kilometrelik Yalova-Armutlu güzergâhında önemli mühendislik yapılarının hayata geçirildiğini belirten Uraloğlu, proje kapsamında, toplam 6 bin 140 metre uzunluğunda 6 tünel, 529 metre uzunluğunda 4 viyadük, toplam 284 metre uzunluğunda 5 köprü, 3 hemzemin kavşak inşa edildiğini söyledi.

Yeni güzergâhla yolun sahil şeridinden uzaklaştırıldığını belirten Uraloğlu, böylece yerleşim merkezlerine girmeden transit ulaşımın sağlandığını ifade etti.

Yalova Güney Çevre Yolu da geliyor

Bakan Uraloğlu, yapımı süren Yalova Güney Çevre Yolu'nun da bölgedeki ulaşımı önemli ölçüde rahatlatacağını söyledi.

5,9 kilometre uzunluğundaki çevre yolunun tamamlanmasıyla mevcut güzergâhın 9,4 kilometreden 5,9 kilometreye düşeceğini belirten Uraloğlu, 19 dakika süren yolculuğun ise yalnızca 3 dakikaya ineceğini açıkladı.

Yeni çevre yolunun, Yalova şehir merkezindeki trafik yükünü azaltacağını ve turizm bölgelerinin İstanbul-İzmir Otoyolu'na kesintisiz bağlantısını sağlayacağını dile getirdi.

"Yalova'nın ulaşımına 144 milyar liralık yatırım yaptık"

Son 24 yılda Yalova'nın ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 144 milyar liralık yatırım yapıldığını belirten Uraloğlu, kentte bölünmüş yol uzunluğunun 19 kilometreden 85 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunun ise 23 kilometreden 121 kilometreye çıkarıldığını söyledi.

İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü sayesinde Yalova'nın İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na hızlı bağlantı kazandığını ifade eden Uraloğlu, kentte çok sayıda kara yolu ve denizcilik projesinin de tamamlandığını belirtti.

Törenin ardından TOGG ile inceleme yaptı

Açılış törenine Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ve çok sayıda davetli katıldı.

Kurdele kesiminin ardından Bakan Abdulkadir Uraloğlu ve beraberindeki heyet, yeni açılan Yalova-Armutlu Yolu'nda TOGG marka araçlarla incelemelerde bulundu.