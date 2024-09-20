Bakan Uraloğlu: Siber Güvenlik Başkanlığı kısa vadede devreye girecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dünya Gazetesi’nin, 'Sürdürülebilir İklim Ekonomisi' mottosuyla başlattığı 'İklim Ekonomisi Sürdürülebilir Ulaştırma ve Akıllı Altyapı Sistemleri Zirvesi'nin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Gelişen teknolojiyle dünyada risklerin neler olabileceğiyle ilgili birçok olayı yaşıyoruz. Birçok riski de zaten öngörebiliyoruz. Bu risklere göre de özel sektör ve kamu işbirliği ile birlikte ülkemizin daha güvenilebilir olma noktasında gayret gösteriyoruz.

*Öncelikle İsrail’in yaptığı saldırıyı çok sert şekilde kınıyoruz. Siber güvenlik noktasında nerelere geldiğimizi, globalleşen dünyada neler yapılabileceğini de bir anlamda görmüş oluyoruz.

*Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu başkanlığımızda Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), 7/24 hizmet veriyor. 7000’in üzerinde uzmanla iş birliği yapıyoruz. Yine 2400 civarındaki Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) ile işbirliği içerisindeyiz.

*Her gün USOM tarafından 440 civarında büyük saldırıyı engelliyoruz. Yine 17 milyon IP adresini yerli ve milli yazılımlarımızla tarıyoruz. Onlara karşı zararlı girişimleri engelliyoruz. Siber güvenlik noktasında dünyadaki en güvenli ülkelerden biriyiz.

"Kısa vade de devreye girecek"

*Siber Güvenlik Başkanlığı kurulmasıyla ilgili süreç devam ediyor. Bu proje daha profesyonel olarak ülkemizi koruma ve dünyadaki gelişmelere ayak uydurma projesidir. Kısa vade de devreye girecektir. Halihazırda ciddi bir alt yapımız var. Bu altyapıyı korumaya ve geliştirmeye devam edeceğiz.