Bakan Uraloğlu, SpaceX'in Texas'taki tesisini ziyaret etti

Bakan Uraloğlu, SpaceX'in ana üretim tesislerinin teknoloji ve mühendisliğin buluştuğu yer olduğunu ifade etti ve ekledi:

"SpaceX'in roketlerini ürettiği ana üretim tesislerini gezdik. Burada teknoloji, mühendislik, alın teri ve emek var. Starship roketini burada üretiyor ve fırlatıyorlar. Buradan haftada bir fırlatma yapmayı öngörüyorlar. Üretim tesisi ile fırlatma tesisinin aynı yerde olması önemli. Tasarlayan, projelendiren, üreten ve fırlatan aynı mühendis ekip. Her şeyi kendileri yapabilir durumdalar. Starship roketi ile 60 alçak yörünge uydusunu buradan aynı anda fırlatabilecekler. Gönderilen roketler aynı zamanda yine tesise dönerek tekrar kullanılabilecek. Türksat 6A uydusunu ülke olarak ürettik, inşallah bunları da yapacağız."

Herhangi bir aksaklık yok

Türksat 6A uydusunu 9 Temmuz'da Florida'nın Cape Canaveral bölgesindeki SpaceX'in merkezinden Falcon 9 roketiyle yörüngesine başarıyla fırlattıklarını anımsatan Uraloğlu, "Herhangi bir aksaklık yok. Güneş panellerinin açılmasından sinyal alınmasına kadar bütün aşamalarda olması gerekenler oluyor." ifadelerini kullandı.