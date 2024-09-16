Bakan Uraloğlu'ndan 'kişisel verilerin çalındığına' yönelik iddialara net yanıt

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Evrensel Posta Birliği Bölgesel Strateji Forumu'nun ardından basın mensuplarının kişisel verilerin sızdırıldığı iddialarına ilişkin sorularını yanıtladı.

Uraloğlu, bu konuda herhangi bir açıklamaları olmadığını belirterek, "Kimse ortalığı bulandırmasın. Söylenilen bir sözü cımbızla çekip, sanki 'Türkiye'de insanların güvenliğiyle ve verileriyle ilgili çalınmış güncel şeyler vardır' diye kimse haber yapmasın" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, bu tür iddiaların asılsız olduğunu ve kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini söyledi. Türkiye'de şu anda kişisel verilerin çalınmasına ilişkin bir gündemin bulunmadığını vurgulayarak, geçmişte tartışılmış konuların güncel bir meseleymiş gibi sunulmasının doğru olmadığını belirtti.

Uraloğlu, "Şu anda böyle bir gündem yoktur. Siz de lütfen böyle bir gündem oluşturmayın" diyerek medyayı sorumlu yayıncılığa davet etti.

Bu tür haberlerin, geçmişte tartışılan konuların çarpıtılması sonucu ortaya çıktığını ifade eden Uraloğlu, güncel olmayan konuların manipüle edilerek gündeme getirilmesine karşı olduğunu dile getirdi.