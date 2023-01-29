Bakan Vahit Kirişci'den Yusufeli Barajı'yla ilgili açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Çoruh'un incisi Yusufeli Barajı, Türkiye Yüzyılı'nın enerjisini üretecektir. Türk mühendislerinin akıl teri olan Yusufeli Barajı'nda elektrik üretimine bu yılın aralık ayında veya 2024 yılı şubat ayında tam kapasiteyle başlanması planlanmaktadır." dedi.

Bakan Kirişci, Artin'in Yusufeli ilçesindeki Yusufeli Barajı ve HES'e gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Son 20 yılda rekor sayıda su depolama tesisi inşa edildi

Türkiye'de son 20 yılda rekor sayıda su depolama tesisi inşa edildiğini vurgulayan Kirişci, AK Parti hükümetlerinin ilk günden itibaren su kaynaklarının sürdürülebilir ve verimli şekilde kullanılmasına önem verdiğini ifade etti.

"Ekonomimize yıllık 5 milyar lira katma değer sağlayacaktır"

Yusufeli Barajı ve HES'in aşağısında bulunan barajların en yüksek verimle çalışması için Çoruh Nehri'nin akış rejimini ayarlama yeteneğine sahip depolama tesisi olduğuna değinen Kirişci, "Yusufeli Barajı mansabındaki Artvin, Deriner, Borçka ve Muratlı barajlarının enerji üretim kapasitelerini yaklaşık yüzde 15 arttıracaktır. Yusufeli Barajı ve HES'in devreye alınmasıyla birlikte ülkemizin toplam hidroelektrik enerji üretim kapasitesi yüzde 2 oranında artacaktır. Ekonomimize yıllık 5 milyar lira katma değer sağlayacaktır." dedi.

Kirişci, Yusufeli Barajı'nın Çoruh Nehri'nin getireceği rusubatı önemli ölçüde tutarak, diğer barajların ömrünün uzamasına vesile olacağını ve taşkın riskini de azaltacağını vurguladı. Yusufeli Barajı'nda su tutmanın 22 Kasım 2022'de başlandığını hatırlatan Kirişci, şunları kaydetti:

Kontrollü olarak su depolanmasına devam edilecektir

"Şu ana kadar 73,16 milyon metreküp su depolanmış ve su seviyesi 73 metreye yükselmiştir. 69 gün geride kalmıştır. Dolayısıyla neredeyse her gün bir metre yükselen bir su rejiminin olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bundan sonraki süreçte, kontrollü olarak su depolanmasına devam edilecektir.

390 günün sonunda tam kapasiteye ulaşacak

Baraj rezervuarında günlük maksimum 1 metre su yükselmesi olacak şekilde 20 Ağustos 2023 tarihinde test üretimimize başlanmasını planlamaktayız. 390 günün sonunda da barajın maksimum işletme kotu olan 710 metreye ulaşılarak, tam kapasiteyle enerji üretimine başlanacaktır.

Toplam depolama hacmi yaklaşık 2,1 milyar metreküp olan barajda biriktirilecek su miktarı ise İzmir'in 6 yılda tükettiği içme ve kullanımının karşılanması anlamına gelmektedir."

Yusufeli yerleşim yeri çalışmaları

Bakan Kirişci, Yusufeli'nin inşasında vatandaşların görüşleri alınarak planlama yapıldığını, daha modern bir şehirleşmeye sahip ve birçok yönüyle örnek teşkil edecek yeni yerleşim yerleri kurulduğunu söyledi.

Yusufeli'nin yeniden yerleşimini planlarken geleneksel ve kültürel kent yaşamının korunmasına öncelik verdiklerine dikkati çeken Kirişci, çevreye, doğaya önem verdiklerini, hiçbir vatandaşın hiçbir konuda mağdur olmaması için ilgili diğer bakanlıklarla yakın iş birliği ve koordinasyon içerisinde, hassasiyetle ve kararlılıkla çalıştıklarını ifade etti.

2 bin 698 konut tamamlandı

Kirişci, Sakut, Tekkale ve Yansıtıcılar mevkilerinde yapılan çalışmalar neticesinde 2 bin 698 konut ve 323 dükkanın inşaatının tamamlandığını, Tekkale, Çevreli, İşhan, Yeniköy, Çeltikdüzü, Meşecik, Irmakyanı köylerinde ise 507 konut ve 10 dükkanın bittiğini belirtti.

Yusufeli projesi dev bir proje

Yusufeli Barajı'nın dev proje olduğunu, sadece bir baraj inşa edilmediğini kaydeden Kirişci, "Yusufeli Barajı ve HES Projesi kapsamında 110 kilometre yol, 46 tünel, 23 köprü ve 141 menfez inşa edilmiştir. Bir kıyas yapmak gerekirse Cumhuriyet tarihi boyunca 2002 yılına kadar 79 yılda Türkiye'de toplam 50 kilometre tünel yapılmış, sadece Yusufeli Barajı ve HES Projesi kapsamında ise 62 kilometre tünel inşa edilmiştir." dedi.

Bakan Kirişci, açıklamanın ardından dipsavak mansaba su bırakma testini izledi, ardından HES tesisini gezerek üretimi inceledi.