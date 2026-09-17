Bakan Yardımcısı Gürcan: 81 ilde denetimlerimiz devam ediyor

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) tarafından düzenlenen 39. Ahilik Haftası programında şed kuşatma töreni düzenlendi. Törene katılan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Ticaret Bakanlığı olarak denetimlerimizi 81 ilde hızla devam ettiriyoruz" dedi.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen şed kuşatma töreninde konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Bu hafta pazartesi günü Kırşehir'de Ahi Evran-ı Veli'nin türbesinde sabah namazıyla beraber ve orada yapılan duayla beraber Ahilik Haftamızı açmış olduk. Türkiye genelinde 81 vilayette Ahilik kutlamalarımız devam ediyor. Tabii ki bu kutlamaların sadece odalar tarafından değil, toplumun tüm kesimi ama özellikle gençler tarafından benimsenmesi, bunun işlenmesi ve onlar tarafından dikkate alınması çok önemli. Çünkü bugün ticarette en çok şikayet edilen şey esnafın zaman zaman haksız kazanç yapması ve zaman zaman fahiş fiyatlar tüketiciyi aldatması. Bunlar tabii ki Ahi olan esnafın ilkelerinde yok maalesef. Fakat her beş parmağın biri bir değil, bazen de böyle olanlar çıkabiliyor. Ticaret Bakanlığı olarak denetimlerimizi 81 ilde hızla devam ettiriyoruz. Bu türde yanlış yapan esnaflarımızı anında cezalandırmaya ve onlarla ilgili işlem yapmaya da gayret ediyoruz. Bugün geldiğimiz noktada Cumhurbaşkanımızın önderliğinde esnaf sanatkarımızın büyük bir yapılanması var. Bugün Ahilik yapılanması Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu çatısı altında yapılmaktadır. Burada 1 konfederasyon, 13 federasyon, 82 birlik ve 3000'in üzerinde odayla esnafımıza hizmet vermeye devam ediliyor. Cumhurbaşkanımızın esnafa vermiş olduğu kıymetle biliyorsunuz Covid döneminde olsun Kahramanmaraş merkezli depremde olsun esnafımızın her zaman yanında olduk. Onların gelir kayıplarını önleyici hibe destekleri, kredi erteleme ve uygun faizli kredilerle esnafımızı desteklemeye devam ettik. Bugün de esnafımıza yüzde 20 sübvansiyonlu yüzde 20 faizle kredi vermeye devam ediliyor. Tabii ki bu kredilerde yatırım kredisi 1,5 milyona kadar işletme kredisi ve aynı şekilde de 2,5 milyon olan rakamı 3,5 yaptık. 3,5 milyona kadar da araç alım, iş yeri alımı ve yatırım kredileri vermeye devam ediyoruz. Bu manada 48 ay olan geri ödemeler de 60 aya çıkartıldı ve bu desteklerimiz inşallah devam edecek" dedi.