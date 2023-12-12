Bakan Yelikaya: "39 suç örgütü çökertildi"

İçişleri Bakanı Yerlikaya Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "37 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen “Kafes-18 Operasyonu” kapsamında 9‘u ulusal ve yerel organize suç örgütü, 30’u bu örgütlere silah ve elverişli malzeme temini sağlayan suç grubu olmak üzere toplam 39 organize suç yapısı çökertildi. Organize suç örgütü elebaşları ile birlikte 257 şüpheli şahıs yakalandı" ifadelerini kullandı.