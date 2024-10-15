Bakan Yerlikaya: Diyarbakır'daki izinsiz mitingle ilgili bir kişi tutuklandı

Bakan Yerlikaya, Diyarbakır'da yapılmak istenen izinsiz mitingle ilgili açıklamasında: "Diyarbakır'da yaşanan kışkırtıcı, terör propagandası yapılmaya çalışılan ve şiddeti öven sahnelere kesinlikle müsamaha göstermeyiz. Bölücü terör dahil ülkemize ve demokrasimize yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmeye karalıyız" ifadesini kulladı.

Yerlikaya, Diyarbakır Valiliği tarafından, 'kamu düzeni ve güvenliğinin bozulmaması amacıyla' alınan yasaklama kararına rağmen mitingin 13 Ekim Pazar günü yasa dışı şekilde gerçekleştirilmeye çalışıldığını anımsattı.

Konuya yönelik 13 hesap yöneticisi tespit edildi

Yerlikaya, bu çerçevede, mitingi yapmaya çalışan ve terör örgütünü destekleyici nitelikte sosyal medya paylaşımlarında bulunan toplam 47 hesap yöneticisinin Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde tespit edildiğini ve haklarında işlem başlatıldığını belirterek,

"Aynı gün sosyal medya hesaplarında, bölücü terör örgütü elebaşının fotoğrafını paylaşan 7'si DEM Parti milletvekili olmak üzere toplam 13 hesap yöneticisi tespit edildi. Aynı gün bölücü terör örgütü lehine örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüpheli çocuk muhafaza altına alındı. Gözaltına alınanlardan 1 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheliye adli kontrol kararı verildi. Muhafaza altına alınan çocuk serbest bırakıldı. Yasa dışı propaganda yapan diğer şüphelilerin tespit işlemleri devam etmekte" bilgisini verdi.

36 ilde kapsamlı operasyon

Diyarbakır'da yaşa dışı miting çağrısı öncesi 36 ilde operasyonların düzenlendiğini de bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti: "Ayrıca miting duyurusu ve öncesinde düzenlenen (Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ardahan, Antalya, Aydın, Batman, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Erzurum, Eskişehir, Elazığ, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Mersin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Yozgat) 36 ildeki operasyonlarda ise daha önce taş ve molotofkokteyli atarak illegal sokak olaylarına katılan, üst düzey örgüt mensuplarıyla fotoğrafları tespit edilen, sözde tecridin kaldırılmasına yönelik eylemleri organize etmeye çalışan bölücü terör örgütü üyesi 269 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı."