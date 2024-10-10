Bakan Yerlikaya duyurdu! Günlerdir aranan kayıp Rojin'in başörtüsü bulundu

Van'da kaybolan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'ten, 13 gündür haber alınamıyor. Ardında tek bir iz bırakmadan sırra kadem basan genç kız için Van Gölü'n ve çevresindeki aramalar yoğunlaştırıldı.

Rojin'in telefonu kriminal incelemeye gönderilirken 38 kişinin de ifadesi alındı. Gözü yaşlı aile kızlarından gelecek iyi haberi beklerken yeni bir gelişme yaşandı.

Başörtüsü bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rojin'e ait bir başörtüsünün gök kıyısında bulunduğunu açıkladı. Başörtüsünün Rojine ait olduğu aile tarafından da teyit edildi.

Bakan Yerlikaya, 13 gündür kayıp olan Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.