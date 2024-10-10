Bakan Yerlikaya duyurdu! Günlerdir aranan kayıp Rojin'in başörtüsü bulundu
Van'da öğrenim yurdundan sahile çakıl toplamaya gideceğini söylerek çıkan ve bir daha kendisinden haber alınmayan Rojin Kabaiş'le ilgili yeni bir gelişme yaşanadı. Bakan Yerlikaya, Rojin'e ait olduğu belirlenen Van Gölü'nün kıyısına vurmuş bir başörtüsü bulunduğunu açıkladı.
Van'da kaybolan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'ten, 13 gündür haber alınamıyor. Ardında tek bir iz bırakmadan sırra kadem basan genç kız için Van Gölü'n ve çevresindeki aramalar yoğunlaştırıldı.
Rojin'in telefonu kriminal incelemeye gönderilirken 38 kişinin de ifadesi alındı. Gözü yaşlı aile kızlarından gelecek iyi haberi beklerken yeni bir gelişme yaşandı.
Başörtüsü bulundu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rojin'e ait bir başörtüsünün gök kıyısında bulunduğunu açıkladı. Başörtüsünün Rojine ait olduğu aile tarafından da teyit edildi.
Bakan Yerlikaya, 13 gündür kayıp olan Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
“Bugün Van Gölü kıyısına vuran ve Rojin kızımıza ait olduğu ailesi tarafından belirlenen başörtü bulunmuştur.”— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 10, 2024
27 Eylül 2024 Cuma günü Van’da bulunan KYK yurdundan ayrılan ve 13 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş kızımızın arama çalışmaları devam etmektedir.…