Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Oğuzhan Atsız' rumuzlu kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti seçmenleri ve Türk milletine hakaret etmekle suçlanan Oğuzhan (Atsız) Şahin'in gözaltına alındığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı-28" başlığıyla açıklama yayınladı.
Açıklamada, "Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza, aziz milletimize ve AK Parti seçmeni milyonlarca vatandaşımıza hakaretlerde bulunan Oğuzhan (Atsız) Şahin adlı şahıs, yakalanarak gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.
Yakalanan ve sosyal medyadan "Oğuzhan Atsız" rumuzu ile hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlenen şüphelinin isminin Oğuzhan Şahin olduğu öğrenildi.