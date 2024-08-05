Bakan Yerlikaya duyurdu: Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı!

İnsan Hakları Eğitim Programı'nda sunum yapan Yerlikaya, 'kıyıya bebekler vurmasın' diye çalıştıklarını vurgulayarak, "Dünyada 300 milyon göçmen var, büyük bir sayı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği diyor ki o 300 milyonun içerisinde zorla evinden edilenler 123 milyon. Yine 47 milyon koruma altındakiler. Ülkemizde düzenli göçmen sayısı bugün itibarıyla 4 milyon 437 bin. 3 milyon 103 bin geçici koruma altındaki Suriyeliler, 1 milyon 109 bin ikamet izni, 224 bin uluslararası koruma altındakiler" bilgisini verdi.

729 bin Suriyeli adresinde yok

Düzenli ve düzensiz göçmenlerle ilgili rakamların her cumartesi Göç İdaresi Başkanlığı tarafından açık kaynaklara verildiğine işaret eden Yerlikaya, Türkiye'de bu rakamlardan katbekat düzenli ve düzensiz göçmen olduğunu söylemenin akıl tutulması olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Yerlikaya, yabancıların adres beyanlarında oturup oturulmadığını araştırdıklarını ifade ederek, "3 milyon 103 bin Suriyelinin 729 bininin adresinde bulunmadığını gördük" diye konuştu. Bu kişilere adreslerini güncellemeleri konusunda Türkçe, İngilizce ve Arapça uyarılar gönderdiklerini anlatan Yerlikaya, adresi güncellemeleri için önce 90 gün, ardından 2 ay daha süre verdiklerini, süre dolduğunda bu kişilerin eğitim, sağlık gibi hiçbir hizmetten faydalanamayacağını bildirdi.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye devam

Yerlikaya, düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığıyla ilgili mücadele ettiklerini vurguladı. Suriye'nin kuzeyine 3 harekat düzenlediklerini, orada güvenli bölge oluşturduklarını aktaran Yerlikaya, o güvenli bölgeden göç potansiyeli olan 4 milyonun üzerinde kişinin Türkiye'ye gelirken durdurulduğunu söyledi.

Yerlikaya, göçe sebep olan tüm unsurları gidermeyle ilgili çalışmalar yaptıklarının altını çizerek, sınır güvenliğine yönelik Türkiye'nin yaptığı çalışmaların yer aldığı video üzerinden de bilgi verdi. Sınırlarda sensörlü aydınlatma, asansör kuleler, zırhlı gözetleme aracı, optik kuleler ve termal kameralar olduğunu belirten Yerlikaya, 2023'ten bugüne sınırlardan girişi engellenen 202 bin 705 düzensiz göçmen olduğunu kaydetti.

Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin cezası 8 yıla çıktı

Bakan Yerlikaya, "En büyük odaklandığımız konu, göçmen kaçakçılığı organizatörleri. 2023 nisan ayında hükümetimiz bununla ilgili karar aldı ve cezayı da 5 yıldan başlayıp 8 yıla çıkardı" açıklamasında bulundu. Göçmen kaçakçılarının insanlık düşmanı olduğunu vurgulayan Yerlikaya, göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin valilik, jandarma, ve emniyetin performans kriterlerinden biri olduğuna işaret etti.

Yerlikaya, düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştırmak için 81 ilde mobil göç noktası aracının bulunduğunu ifade ederek, araçlar sayesinde 1 milyon 200 bine yakın sorgulama yapıldığını, 126 bin 766 düzensiz göçmenin tespit edildiğini söyledi. Bakan Yerlikaya, 121 özel uçuşla 22 bin 987 düzensiz göçmeni sınır dışı ettiklerini anlattı. Türkiye'de 25 şehirde 32 geri gönderme merkezi olduğunu aktaran Yerlikaya, bu merkezlerde üç öğün yemek, sosyal alan, sağlık desteği gibi birçok hizmet verildiğini belirtti.