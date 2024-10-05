Bakan Yerlikaya'dan 15 aylık bilanço: Uyuşturu tacirlerine vurulan darbeyi ortaya koydu

İçişleri Ali Yerlikaya, mevcut kabine döneminde uyuturucu madde ve imalatçılarına ve uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonların sonuçlarına ilişkin istatistikleri tek tek açıkladı.

Buna göre; Haziran 2023-Eylül 2024 arasında 62 bin 132 operasyon sonucu 42 bin 908 şüpheli tutuklandı. 18 bin 718’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Bu operasyonlarda ayrıca; 163,7 ton uyuşturucu madde, 79, 5 milyon uyuşturucu hap, 261,4 milyon kök kenevir ele geçirildi.

Narkoçelik-42 operasyonunun sonuçları

Uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı veren Bakan Yerlikaya, 19 ilde düzenlenen Narkoçelik-42 operasyonlarının sonuçlarını da paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Diyarbakır, İstanbul, Ankara, Van, Samsun, Erzurum, Manisa, Artvin, Ardahan, Antalya, Balıkesir, Siirt, Tekirdağ, Karaman, Gaziantep, Edirne, Aksaray, Kahramanmaraş ve Hakkari’de "Narkoçelik-42” operasyonları düzenlendi.

Operasyonlar sonucu 1 ton 971 Kg uyuşturucu madde, 4 milyon 389 nin adet kök kenevir ve kök skunk, 267 bin 593 adet yyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda 49 zehir taciri yakalandı. 22’si tutuklandı. 3’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. 24’ünün işlemleri devam ediyor.