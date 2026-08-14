Bakan Yumaklı açıkladı: Çiftçilerin hesaplarına 110,5 milyon lira aktarılıyor

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Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Toprağın ve emeğin kıymetini bilerek üreticileri desteklemeye devam ettiklerini belirten Yumaklı, "110,5 milyon lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, kırsal kalkınma yatırımına 108 milyon 987 bin 299 lira, bitkisel üretime 746 bin 330 lira, planlı üretime ise 742 bin 810 lira destek verilecek.