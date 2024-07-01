Bakan Yumaklı: Yakında üretim planlamasını uygulamaya geçeceğiz
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın Ulusal Ürün Konseyleri Buluşması Mersin’de gerçekleşti. Sektörde devrim niteliğinde düzenlemeler yaptıklarının altını çizen Yumaklı, "Bu yılın ekim ayından itibaren üretim planlamasını uygulamaya geçeceğiz” diye konuştu.
Meryem KARADAĞ- Müjde DEMİR
Mersin’de Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nün koordinesinde, Mersin Ticaret Borsası ev sahipliğinde ve Güvenilir Ürün Platformu işbirliği ile Ulusal Ürün Konseyleri Buluşması Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın katılımı ile gerçekleşti.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet sitesinin bugünden itibaren yayına başladığını söyledi. Güvenilir gıdaya dönük olarak yapmış oldukları bütün çalışmaları vatandaşların tek bir platformda göreceklerini vurgulayan Yumaklı, Türkiye'nin tarım alanında dünyada önemli ülkeler arasında yer aldığını, ülkenin iyi bir potansiyele sahip olduğunu ve bunun daha çok üretim ve ihracata çevrilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin tarım ve gıda ürünlerinde net ihracatçı bir ülke olduğuna işaret ederek, tarım ve gıda ürünleri ihracatının, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 3,3 artışla 31 milyar dolara ulaştığını belirten Yumaklı, dış ticaret fazlasının ise yüzde 3 artışla 7 milyar dolar olarak gerçekleştiğini kaydetti.
Sektörde devrim niteliğinde düzenlemeler yaptıklarının altını çizen Yumaklı, "Bu yılın Ekim ayından itibaren üretim planlamasını uygulamaya geçeceğiz. Hayvansal üretimle planlamayı yürürlüğe koymuş olacağız, çalışmaları bitirdik. Bitkisel üretim tarafında, biraz daha karmaşık olduğu için uzun bir süre istişare etmek zorunda kaldık. Hayvansal üretimle ilgili olan Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere, bitkisel üretimle ilgili olanın ise çok az bir teknik çalışması kaldı. Sözleşeli üretim ve suya göre tarım konularını da üretim planlaması kapsamında etkin hale getirmiş durumdayız” dedi.
“Gıda etiketlerinde düzenleme yapıldı”
Gıda etiketlerinde yanıltıcı görsel ve bazı gıda katkı maddelerinin yasaklanması gibi düzenlemeleri de yaptıklarını, vatandaşların yapılan denetimlere ulaşabilmesi için bir kare kod sistemine getirdiklerini aktaran Yumaklı konuşmanı şöyle sürdürdü: Kare kod uygulaması Tarım cebimde uygulamasındaki seçeneklerde yer alıyor. O seçenekte bir gıda noktasına gittiğinizde kare kodu okuttuğunuzda, oranın en son ne zaman denetlendiğini göreceksiniz.
Bunun ikinci adımı için çalışmalar devam ediyor. Bu denetimin sonuçlarını da göreceksiniz. Bütün işletmelere kendilerinin bu noktada güvenilir gıda ile alakalı bu sisteme dâhil olmalarını bekliyoruz. Gittiğiniz yerde o barkod yoksa kafanızda soru işaret olabilir. Buna gönüllü katılımları istiyoruz. Başka bir yeniliği de söylemek istiyorum, guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet sitemiz bugünden itibaren yayına başladı. Güvenilir gıdaya dönük olarak yapmış olduğumuz bütün çalışmaları artık vatandaşlarımız tek bir platformda görüyor olabilecek."
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, tarımla ilgili tüm konularda kendilerine gerekli desteği verdiklerini söyledi. Alanda olmayı önemsediklerini dile getiren Vali Pehlivan, Tarım Orman Müdürlüğü’nün bünyesinde çalışan bin 200 ‘ün üzerinde çalışan personelinin sürekli alanda olmaları gerektiğini vurguladı" dedi.