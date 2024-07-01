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Bakan Yumaklı: Yakında üretim planlamasını uygulamaya geçeceğiz

 Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın Ulusal Ürün Konseyleri Buluşması Mersin’de gerçekleşti. Sektörde devrim niteliğinde düzenlemeler yaptıklarının altını çizen Yumaklı, "Bu yılın ekim ayından itibaren üretim planlamasını uygulamaya geçeceğiz” diye konuştu.

Dünya Gazetesi
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Meryem KARADAĞ- Müjde DEMİR

 Mersin’de Bitkisel Üretim Ge­nel Müdürlüğü’nün koordi­nesinde, Mersin Ticaret Borsası ev sahipliğinde ve Güvenilir Ürün Platformu işbirliği ile Ulusal Ürün Konseyleri Buluşması Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumak­lı’nın katılımı ile gerçekleşti.

Tarım ve Orman Bakanı İbra­him Yumaklı, guvenilirgida.tari­morman.gov.tr internet sitesinin bugünden itibaren yayına başla­dığını söyledi. Güvenilir gıdaya dönük olarak yapmış oldukları bütün çalışmaları vatandaşların tek bir platformda göreceklerini vurgulayan Yumaklı, Türkiye'nin tarım alanında dünyada önemli ülkeler arasında yer aldığını, ül­kenin iyi bir potansiyele sahip ol­duğunu ve bunun daha çok üretim ve ihracata çevrilmesi gerektiği­ni vurguladı. Türkiye'nin tarım ve gıda ürünlerinde net ihracatçı bir ülke olduğuna işaret ederek, ta­rım ve gıda ürünleri ihracatının, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 3,3 artışla 31 milyar dolara ulaş­tığını belirten Yumaklı, dış tica­ret fazlasının ise yüzde 3 artışla 7 milyar dolar olarak gerçekleştiği­ni kaydetti.

Sektörde devrim niteliğinde düzenlemeler yaptıklarının altı­nı çizen Yumaklı, "Bu yılın Ekim ayından itibaren üretim planla­masını uygulamaya geçeceğiz. Hayvansal üretimle planlamayı yürürlüğe koymuş olacağız, çalış­maları bitirdik. Bitkisel üretim ta­rafında, biraz daha karmaşık ol­duğu için uzun bir süre istişare et­mek zorunda kaldık. Hayvansal üretimle ilgili olan Resmi Gaze­te’de yayımlanmak üzere, bitkisel üretimle ilgili olanın ise çok az bir teknik çalışması kaldı. Sözleşeli üretim ve suya göre tarım konula­rını da üretim planlaması kapsa­mında etkin hale getirmiş durum­dayız” dedi.

“Gıda etiketlerinde düzenleme yapıldı”

Gıda etiketlerinde yanıltı­cı görsel ve bazı gıda katkı mad­delerinin yasaklanması gibi dü­zenlemeleri de yaptıklarını, va­tandaşların yapılan denetimlere ulaşabilmesi için bir kare kod sis­temine getirdiklerini aktaran Yu­maklı konuşmanı şöyle sürdür­dü: Kare kod uygulaması Tarım cebimde uygulamasındaki seçe­neklerde yer alıyor. O seçenek­te bir gıda noktasına gittiğinizde kare kodu okuttuğunuzda, ora­nın en son ne zaman denetlendi­ğini göreceksiniz.

Bunun ikinci adımı için çalışmalar devam edi­yor. Bu denetimin sonuçlarını da göreceksiniz. Bütün işletmelere kendilerinin bu noktada güveni­lir gıda ile alakalı bu sisteme dâhil olmalarını bekliyoruz. Gittiğiniz yerde o barkod yoksa kafanızda soru işaret olabilir. Buna gönüllü katılımları istiyoruz. Başka bir ye­niliği de söylemek istiyorum, gu­venilirgida.tarimorman.gov.tr in­ternet sitemiz bugünden itibaren yayına başladı. Güvenilir gıdaya dönük olarak yapmış olduğumuz bütün çalışmaları artık vatandaş­larımız tek bir platformda görü­yor olabilecek."

Mersin Valisi Ali Hamza Peh­livan, Tarım ve Orman Bakanlı­ğı’nın, tarımla ilgili tüm konular­da kendilerine gerekli desteği ver­diklerini söyledi. Alanda olmayı önemsediklerini dile getiren Vali Pehlivan, Tarım Orman Müdür­lüğü’nün bünyesinde çalışan bin 200 ‘ün üzerinde çalışan persone­linin sürekli alanda olmaları ge­rektiğini vurguladı" dedi.