Bakan Yumaklı: Yakında üretim planlamasını uygulamaya geçeceğiz

Meryem KARADAĞ- Müjde DEMİR

Mersin’de Bitkisel Üretim Ge­nel Müdürlüğü’nün koordi­nesinde, Mersin Ticaret Borsası ev sahipliğinde ve Güvenilir Ürün Platformu işbirliği ile Ulusal Ürün Konseyleri Buluşması Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumak­lı’nın katılımı ile gerçekleşti.

Tarım ve Orman Bakanı İbra­him Yumaklı, guvenilirgida.tari­morman.gov.tr internet sitesinin bugünden itibaren yayına başla­dığını söyledi. Güvenilir gıdaya dönük olarak yapmış oldukları bütün çalışmaları vatandaşların tek bir platformda göreceklerini vurgulayan Yumaklı, Türkiye'nin tarım alanında dünyada önemli ülkeler arasında yer aldığını, ül­kenin iyi bir potansiyele sahip ol­duğunu ve bunun daha çok üretim ve ihracata çevrilmesi gerektiği­ni vurguladı. Türkiye'nin tarım ve gıda ürünlerinde net ihracatçı bir ülke olduğuna işaret ederek, ta­rım ve gıda ürünleri ihracatının, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 3,3 artışla 31 milyar dolara ulaş­tığını belirten Yumaklı, dış tica­ret fazlasının ise yüzde 3 artışla 7 milyar dolar olarak gerçekleştiği­ni kaydetti.

Sektörde devrim niteliğinde düzenlemeler yaptıklarının altı­nı çizen Yumaklı, "Bu yılın Ekim ayından itibaren üretim planla­masını uygulamaya geçeceğiz. Hayvansal üretimle planlamayı yürürlüğe koymuş olacağız, çalış­maları bitirdik. Bitkisel üretim ta­rafında, biraz daha karmaşık ol­duğu için uzun bir süre istişare et­mek zorunda kaldık. Hayvansal üretimle ilgili olan Resmi Gaze­te’de yayımlanmak üzere, bitkisel üretimle ilgili olanın ise çok az bir teknik çalışması kaldı. Sözleşeli üretim ve suya göre tarım konula­rını da üretim planlaması kapsa­mında etkin hale getirmiş durum­dayız” dedi.

“Gıda etiketlerinde düzenleme yapıldı”

Gıda etiketlerinde yanıltı­cı görsel ve bazı gıda katkı mad­delerinin yasaklanması gibi dü­zenlemeleri de yaptıklarını, va­tandaşların yapılan denetimlere ulaşabilmesi için bir kare kod sis­temine getirdiklerini aktaran Yu­maklı konuşmanı şöyle sürdür­dü: Kare kod uygulaması Tarım cebimde uygulamasındaki seçe­neklerde yer alıyor. O seçenek­te bir gıda noktasına gittiğinizde kare kodu okuttuğunuzda, ora­nın en son ne zaman denetlendi­ğini göreceksiniz.

Bunun ikinci adımı için çalışmalar devam edi­yor. Bu denetimin sonuçlarını da göreceksiniz. Bütün işletmelere kendilerinin bu noktada güveni­lir gıda ile alakalı bu sisteme dâhil olmalarını bekliyoruz. Gittiğiniz yerde o barkod yoksa kafanızda soru işaret olabilir. Buna gönüllü katılımları istiyoruz. Başka bir ye­niliği de söylemek istiyorum, gu­venilirgida.tarimorman.gov.tr in­ternet sitemiz bugünden itibaren yayına başladı. Güvenilir gıdaya dönük olarak yapmış olduğumuz bütün çalışmaları artık vatandaş­larımız tek bir platformda görü­yor olabilecek."

Mersin Valisi Ali Hamza Peh­livan, Tarım ve Orman Bakanlı­ğı’nın, tarımla ilgili tüm konular­da kendilerine gerekli desteği ver­diklerini söyledi. Alanda olmayı önemsediklerini dile getiren Vali Pehlivan, Tarım Orman Müdür­lüğü’nün bünyesinde çalışan bin 200 ‘ün üzerinde çalışan persone­linin sürekli alanda olmaları ge­rektiğini vurguladı" dedi.