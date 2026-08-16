Bakanı Uraloğlu Türksat'ta tarihi geceyi duyurdu: 788 kanalın frekansı değişti

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Türksat 3A üzerinden yayın yapan televizyon ve radyo kanallarının yeni nesil uydulara aktarılması işlemi tamamlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2008'den bu yana hizmet veren ve teknolojik ömrünü tamamlayan Türksat 3A üzerindeki yayınların, 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece yüksek kapasiteli diğer Türksat uydularına taşındığını bildirdi.

Yaklaşık bir aydır hazırlıkları süren operasyonda yüzlerce frekans eş zamanlı olarak değiştirilirken yayınlarda herhangi bir kesinti yaşanmadı.

573 TV ve 215 radyo kanalı taşındı

Operasyon kapsamında 573 televizyon ve 215 radyo olmak üzere toplam 788 kanal yeni nesil uydulara aktarıldı. Uraloğlu, bu işlemin yaklaşık 1000 frekans ve yayın parametresinin saniyeler içinde eş zamanlı olarak yeni adreslerine kilitlenmesi anlamına geldiğini belirtti.

"Uzayda 1000'e yakın frekans geçişi eş zamanlı yönetildi." diyen Uraloğlu, geçişle birlikte daha güçlü ve yüksek kaliteli yayın hizmeti sunulacağını ifade etti.

Türksat 3A'nın 18 yıl boyunca yayıncılık sektörüne hizmet verdiğini hatırlatan Uraloğlu, artan kapasite ihtiyacı ve teknolojik gelişmeler nedeniyle yayınların daha güçlü uydulara taşındığını kaydetti.

Çanak antenlerin yönü değişmeyecek

Geçişin ardından kullanıcıların yeni bir çanak anten kurmasına veya mevcut antenlerinin yönünü değiştirmesine gerek olmayacak. Yayınların aktarıldığı uyduların Türksat 3A ile aynı yörünge konumunda bulunması sayesinde mevcut antenlerle yayın alınmaya devam edilebilecek.

Uraloğlu, "Milyonlarca hanede, vatandaşımıza hiçbir teknik zahmet yaşatmadan bu teknolojik geçişi kusursuzca tamamlamanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bazı kullanıcıların kanal taraması yapması gerekiyor

Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) bulunan yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında kanal listeleri otomatik olarak güncellendi. Bu cihazları kullananların herhangi bir işlem yapması gerekmiyor.

TKGS desteği bulunmayan eski uydu alıcılarında ise yeni frekanslardaki yayınlara ulaşabilmek için "şebeke taraması" veya "ağ taraması" yapılması gerekiyor.

Sırada Türksat 7A var

Türksat'ın 6 haberleşme uydusuyla faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Uraloğlu, Türkiye'nin haberleşme uydusu üretebilen 11 ülkeden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın geniş bir coğrafyada ticari hizmet verdiğini hatırlatan Uraloğlu, bir sonraki hedefin Türksat 7A olduğunu belirtti.

Uraloğlu, "Sırada Türksat 7A var. Türksat 7A'yı da yerli ve milli perspektifle hayata geçireceğiz." dedi.