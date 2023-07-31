Bakanlar koordinasyon için bir araya geldi

Toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katıldı.

Deprem bölgesinde yürütülen faaliyetlerin değerlendirildiği toplantıda, yapımına başlanan kalıcı konutların inşası ve altyapısı, Yerinde Dönüşüm Projesi, sosyal hayata ilişkin projeler, gelecek dönemde bölgedeki temel ihtiyaçların giderilmesi ile bunların finansmanı gibi öncelikli konular üzerinde duruldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir yandan depremzedelerimizin yeni yuvalarının yapımı devam ederken diğer yandan sosyal hayatın ve altyapının da eşgüdüm içinde yürütülmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.