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Bakanlık kararı ile 6 ilde 12 alan koruma altına alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı kararlarına göre Antalya'da 5, Erzurum ve Aydın'da 2, Hatay, Mardin ve Sivas'ta ise 1 alan koruma altına alındı.

Haber Merkezi
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Kültür ve Turizm Bakanlığı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'ye göre Antalya'nın Kaş ilçesinde 3, Konyaaltı ilçesinde 2 nokta, Aydın ve Erzurum'da 2 alan, Hatay, Sivas ve Mardin'de 1 alan koruma altına alındı.

Koruma altına alanlarının 6'sının Hazine alanı olduğu 6'sının ise özel mülkiyette olduğu kararda belirtildi.

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