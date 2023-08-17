Bakanlık kaynakları: Ticari gemiler Boğaz'dan sorunsuzca geçiyor

Ukrayna donanması, geçen hafta ülkenin Karadeniz'deki limanlarında mahsur kalan ticari gemilerin tahıl ve zirai ürünlerini geçirebilmeleri için yeni 'insani koridor' açıldığını duyurmuştu.

Ukrayna hükümeti de dün Odesa limanından konteyner gemisinin ticari gemiler için açılan geçici koridoru kullanarak ayrıldığını açıklamıştı.

NTV'nin haberine göre Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Karadeniz'de Rusya'nın çekilmesiyle kapanan tahıl koridoruna ilişkin açıklamada bulundu.

Kaynaklar, "Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın sonlanmasının ardından Ukrayna'nın Odessa Limanı'nda mahsur kalan gemilerden birinin bugün boğazdan geçmek için ayrıldığına ilişkin haberler doğru mu? Bu gemi bir anlaşma üzerine mi limandan ayrıldı ve boğazdan geçecek?" sorusunu yanıtladı.

Kaynak, Rusya tarafından sona erdirilen Tahıl Koridoru Anlaşması'yla bir yılda yaklaşık 33 milyon ton tahılın ihtiyacı olan ülkelere sevk edildiğine dikkati çekti.

Çabalarının Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yeniden aktif hale gelmesi yönünde olduğu, bunun dışında bir çalışma bulunmadığını vurguladılar.

Kaynaklar, şunları ifade etti: "Diğer ülkeler alternatif güzergahlar ve yollar üzerinde çalışıyor. Biz de bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Buradaki sorun ticari gemilerin bu çatışma ortamında güvenli şekilde Türk boğazlarına gelebilmesi. Türk boğazlarına kadar ulaşan gemilerin boğazlardan geçmesiyle ilgili bir sorun yok."