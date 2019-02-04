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Balıkesir Adliyesinde gaz sızıntısı: 46 kişi hastaneye kaldırıldı

Balıkesir Adliyesinde meydana gelen gaz sızıntısından etkilenen 46 kişi hastanelerde tedavi altına alındı, 4 kişinin durumu ağır.

Balıkesir Adliyesinde gaz sızıntısı: 46 kişi hastaneye kaldırıldı
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Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde bulunan Balıkesir Adliyesi'nde yangın tüplerinden çıkan gazdan etkilenen çok sayıda kişi ambulanslarla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi.

Adliye binasına gelen ekipler, sızıntının kaynağını araştırıyor.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, saat 12.15 sıralarında, adliyenin bodrum katındaki yangın tüplerinin, herhangi bir yangın olmamasına rağmen hareket geçtiğini belirterek, "Bunlar büyük yangın tüpleri. Nedensiz boşaltım başlıyor ve gaz yayılıyor. Gazdan etkilenen 46 vatandaşımız hastanelere kaldırıldı. 4'ünün durumu ağır. Diğer vatandaşların sağlık durumları iyi. Adliyeyi boşalttık. Teknik ekip tespit çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu.

Kaynak: AA

Balıkesir
Dunya.com

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