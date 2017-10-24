Balıkesir Belediye Başkanı Uğur'un istifa edeceği iddiaları yalanlandı
Pazartesi günü istifa edeceği iddia edilen Balıkesir Belediye Başkanı Uğur'un danışmanları haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifasını istediği belediye başkanları arasında yer alan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un, pazartesi günü istifa edeceği yönünde, bazı televizyon kanallarında haber yapılması üzerine, DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Büyükşehir Belediye Başkanı'nın danışmanları, haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Belediye yetkilileri, Başkan Uğur'un da hakkındaki 'pazartesi günü istifa edeceği' yönündeki haberleri televizyondan izlendiğini ve bunun doğru olmadığını söylediğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Uğur'la birlikte istifasını istediği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek önümüzdeki cumartesi günü istifa edeceğini açıklamıştı.
AK Parti'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe daha önce istifa etmişti.